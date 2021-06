El 84% de los estudiantes de bachillerato preferirían una prueba EBAU única para toda España, según una encuesta

Estos alumnos aspiran, en un 60%, a encontrar plaza en una universidad púbica, bien en su propia comunidad autónoma (41%) o fuera de ella (19%); mientras que un 31,7% desearía estudiar en el extranjero. Además, un 84,5% de ellos pretende solicitar una beca de estudios.

Respecto a la elección de carrera universitaria, un 7% dicen no tener "ni idea", frente a un 92% que tiene clara su vocación (46,6%) o más o menos decidido sus estudios (46,6%). No obstante, más de un 75% reconocen que la información de orientación recibida en sus centros de estudio no ha sido suficiente y les hubiese gustado tener "más herramientas" para tomar la decisión. Prueba de ello es que un 76% no acude a ferias, summer camps o encuentros de orientación universitaria.

Con todo, la elección final de qué carrera estudiar la toman por sí mismos (79%); aunque la familia les influye en el 18% de los casos y solo el 2,6% asegura tener como referencia la orientación del centro escolar.

ENSEÑANZA ON LINE

El 83% de los alumnos prefieren que todo el curso académico sea íntegramente presencial; y si las clases tuviesen que ser híbridas, un 11,7% optaría por combinar presencial (al 70%) y online (al 30%). Esta misma tendencia se repite a la hora de hacer los exámenes. En este caso, la presencialidad asciende al 97,5%.

Por otro lado, los estudiantes de bachillerato sienten que la formación recibida en sus centros de estudios es bastante buena o muy buena (84%). Aseguran que dedican al estudio, ya fuera de las aulas, más de 10 horas a la semana (41%); y entre 5 y 10 horas, casi el 30%.

En lo que respecta a lenguas extranjeras, los alumnos acceden a la universidad con un conocimiento intermedio de inglés. Destaca que un 48% tiene un nivel Advanced y un 40% con First; en este sentido, solo un 6% cuenta con el Proficiency. Puestos a dominar un segundo idioma, el francés es la opción más elegida (52%), frente al alemán (9%).

Respecto a sus expectativas de la universidad española, esperan recibir una enseñanza práctica (45,7%), que incluya valores y acción social (31%), con propuestas de empleabilidad (16,5%) y con actividades paralelas (6,7%).

Al preguntarles por los criterios para elegir universidad, los estudiantes tienen en cuenta en primer lugar la formación práctica y las instalaciones (66%) y la ubicación (60%); también valoran positivamente el prestigio del centro (49,6%), los aspectos económicos (41,6%) y el nivel del alumnado (31,7%).

Aunque los jóvenes españoles desearían trabajar preferiblemente en España (47%), creen que van a tener que buscar trabajo en el extranjero para "conseguir mis objetivos" (26,5%). Solo un 26,3% asegura querer desarrollarse profesionalmente fuera de nuestras fronteras.

En cuanto a sus preocupaciones, el paro juvenil ocupe la tercera posición entre sus preocupaciones (48%). Tienen más inquietudes por la pérdida de valores (77%) o el calentamiento global (66%); más alejada están la corrupción (37,7%) y el terrorismo (37,1%).

Con todo, esperan que su nivel de vida en el futuro sea superior al de sus padres (59%); otros creen que alcanzarán al menos el mismo nivel (35,4%); y solo un 2,7% piensa que será inferior al de sus progenitores.