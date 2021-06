Agresión a un cámara de 'Al rojo vivo' en un acto de Pablo Casado en Ceuta: "¡Que os saco la cabeza!"

Este jueves, Pablo Casado acudió a Ceuta en pleno conflicto entre España y Marruecos y se reunió con el presidente, Juan Jesús Vivas (PP). Sin embargo, durante su visita, los periodistas allí presentes que estaban cubriendo el acto fueron increpados por algunos de los ciudadanos presentes, e incluso el equipo de Al rojo vivo fue agredido.

Algunos reporteros fueron abucheados durante la rueda de prensa al preguntar al líder de la oposición por la imputación de María Dolores de Cospedal en el Caso Kitchen. "El presidente ha venido aquí para hablar de nuestro problema, no de otra cosa", comentó una persona tras la cuestión.

"Estoy bastante de acuerdo con esos caballeros. Hace meses dije que no iba a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar y que no tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del PP", respondió Pablo Casado, de hecho.

Ferreras, desde el plató, mostró su sorpresa ante tal crispación en el acto, pero después quiso enseñar el momento que se dio después de la rueda de prensa: "A uno de nuestros cámaras le han intentado amenazar, por decirlo de alguna manera".

En las imágenes se ve a un hombre encarándose con los reporteros mientras otras dos personas intentan sujetarle: "¡Mierda! ¡Que os saco la cabeza, cabrón!". Pero, después, se dirige a la cámara de Al rojo vivo al ver que está grabando y le pega un golpe. "¿Me vas a seguir grabando? Vas a seguir grabándome, ¿no?", le dice con mirada amenazante.

"Estoy trabajando", se justifica el operador de cámara. "¡Vaya manera de trabajar!", le dije uno de los hombres que sujetaba al agresor. "¡Ya está, no le grabes más que lo estás alterando, es un hombre mayor! ¡Vamos a tener dos dedos de frente!".

Entonces, Ferreras volvió a hablar desde el plató para criticar, tajantemente, la situación: "No les gustaban las preguntas de los periodistas. Los periodistas estamos muy preocupados por lo que pasa en Ceuta desde hace mucho tiempo y estamos altamente sensibilizados con su situación. Pero los periodistas, y nuestros compañeros cámaras, tenemos todo el derecho del mundo a preguntarle al presidente del PP que qué pasa con Cospedal. Y al que no le guste, que se aguante".