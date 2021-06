Sanidad descarta llevar a Madrid a los tribunales y espera que las autonomías acaten el plan de ocio nocturno

Un día después de aprobarse el plan para reabrir el ocio nocturno, con horarios limitados y en función de la incidencia del virus, las comunidades que votaron en contra mantienen sus oposición, con advertencias de que no lo acatará en el caso de la Comunidad de Madrid. En este escenario, el Ministerio de Sanidad espera que finalmente todas terminen cumpliendo y la ministra, Carolina Darias, ha descartado este jueves acudir a los tribunales para obligar a las autonomías díscolas a cumplir.

"La judicialización no es una medida que se plantea en este momento", ha declarado Darias, que ha empezando la jornada con sendas entrevistas en Onda Cero y RNE, donde ha recordado que lo acordado este miércoles es de obligado cumplimiento. Pero también ha dejado claro que el Gobierno no recurrirá a los jueces para que todas las comunidades acaten el plan de ocio nocturno y hostelería que se aplicará en verano, hasta que el 70% de la población esté vacunada contra la Covid.

"La judicialización es el último paso en la política", ha añadido Darias, horas antes de que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero, anunciara que su gobierno sí va a recurrir las medidas relativas al ocio nocturno porque, a su juicio, son "un nuevo atropello” del Gobierno a las comunidades".

Esto mismo estudia también Castilla y León, que ayer se abstuvo y ha advertido este jueves de que acudirá a los tribunales si las medidas se aplican sin consenso.

Sanidad intenta rebajar la polémica

El Consejo Interterritorial de Sanidad aprobó este miércoles medidas comunes para reabrir discotecas y sobre los horarios de la hostelería y la restauración, que contaron con el rechazo frontal de la Comunidad de Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y Murcia, con la abstención de Castilla y León y la negativa del País Vasco a participar en la votación. Por lo general, estas autonomías se oponen a pautas más restrictivas a las que ellos tienen en vigor en sus territorios y a lo que consideran una "invasión de competencias" por parte del Ministerio.

Ante este panorama, fuentes del Ministerio de Sanidad han insistido en rebajar la polémica afirmando que, como ha ocurrido en otras ocasiones, la protesta de las comunidades no se traducirá en un incumplimiento de lo acordado.

En el departamento de Darias confían en que todas acatarán unas medidas que todavía no han entrado en vigor. Esto ocurrirá cuando el Documento de Acciones Coordinadas (DAC) se publique en el BOE y las fuentes no han sabido precisar cuándo ocurrirá. Así, no está claro que pueda ser antes de este fin de semana, de manera que discotecas y bares en las zonas con una incidencia menor a 150 casos por cada 100.000 habitantes no podrán abrir todavía.

Una vez se publique y entre en vigor, habrá que ver cómo ha evolucionado la incidencia en las comunidades que de momento se quedan fuera de la apertura. Con los datos de este miércoles, Andalucía, Aragón, Madrid, Melilla, País Vasco y La Rioja se situaban todavía en zona de alerta 3, cuando la reapertura del ocio nocturno y la ampliación de aforos para la hostelería solo pueden aplicarse en territorios con alerta 2 o inferior.

Aunque el plan supone reabrir pubs y discotecas que llevan cerrados desde el verano pasado, tampoco cuenta con el aprobado de la patronal de ocio nocturno. La Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche) cree que abrir solo hasta las dos es económicamente "inviable" para un sector que está "al borde de la ruina". En su lugar, pide que "recuperar las pistas de baile acotadas perimetralmente y con limitación de aforos, poder utilizar las barras y que la gente esté de pie en espacios diferenciados por grupos".

Con Ayuso que no cuenten

La Comunidad de Madrid considera que el plan que impuso Sanidad es más restrictivo que su propia normativa autonómica y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este jueves que no lo acatará. "Conmigo que no cuenten", ha advertido.

Frente a lo que asegura el Gobierno central, su consejero de Justicia, Enrique López, ha recalcado que el acuerdo para imponer las medidas coordinadas no es vinculante porque no tuvo unanimidad y ha asegurado que la Comunidad "va a seguir aplicando las normas y criterios en virtud de su competencia exclusiva". Madrid, que mantiene una incidencia superior a la que contempla el plan de Sanidad, permite desde el lunes pasado a la hostelería, la restauración, los espectáculos y locales de juego abrir hasta la 1 de la madrugada, con un 50% de aforo interior y 75% en terraza, seis comensales por mesa dentro y ocho fuera.

Pero la oposición no sólo llega desde Madrid y Ayuso, sino que otros presidentes regionales han insistido este jueves en su rechazo al plan de ocio nocturno. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha explicado su voto en contra en la Interterritorial porque el plan "limita ahora el proceso de apertura". "No debemos cometer ese error", ha dicho en un tuit.

El mismo Gobierno que dejó la responsabilidad en manos de las CCAA y renunció a coordinar durante lo peor de la pandemia, nos quiere limitar ahora el proceso de apertura. No debemos cometer ese errorhttps://t.co/lvMIwXoMuu — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) June 2, 2021

Aunque no votó en contra, Extremadura ha planteado este jueves una pequeña modificación, también para hacer más expansivo el plan, que consiste en que también las bodas tengan licencia para terminar a las dos de la madrugada.

Medidas más restrictivas

En cambio, desde País Vasco, que este miércoles no participó ni siquiera en la votación del Consejo Interterritorial, el lehendakari Íñigo Urkullu ha rechazado la "imposición" del plan por parte de Sanidad porque supone una "invasión de competencias". Urkullu ha asegurado que Euskadi se regirá por su propio plan -el 'Plan Biziberri'- que es más restrictivo de lo que propuso Sanidad, por ejemplo, porque los restaurantes tienen que cerrar a las doce y solo están permitidas cuatro personas por mesa.

Sin mostrar esta oposición frontal, hay otras comunidades -socialistas- que han optado por la carta de la negociación con Sanidad para que les permita aplicar medidas más restrictivas de las acordadas ayer.

Así, aunque su situación epidemiológica se lo permitiría, la Comunidat Valenciana va a reabrir bares nocturnos y discotecas, pero solo hasta las dos de la madrugada y no hasta las tres.

Baleares, por su parte, pidió y obtuvo el permiso de Sanidad para llevar a cabo una desescalada más "lenta" que de momento no prevé abrir bares y discotecas y que mantendrá el cierre de la hostelería a las doce de la noche en lugar de a la una de la madrugada.