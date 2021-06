Bruselas reclama a Sánchez "prudencia" con los impuestos en 2022 y controlar el déficit y la deuda a medio plazo

España mantiene niveles muy altos de déficit y de deuda, y por eso la Comisión Europea pide a Pedro Sánchez que sea "prudente" con los impuestos en 2022 y que vigile además la sosteniblidad de las finanzas públicas a medio plazo. Bruselas también ha defendido, en sus recomendaciones del Semestre Europeo, publicadas este miércoles, que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2022 pero vuelvan a reactivarse en 2023, una vez que las economías europeas hayan recuperado su nivel de PIB anterior a la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

El mensaje de Bruselas coincide con el de otros organismos. Y es que tanto el Banco de España como la OCDE han alertado al Gobierno en las últimas semanas de los elevados niveles déficit y deuda. Esta última organización aseguró que los países del sur de Europa, entre ellos España, no podrán sostener su deuda si no se reforman las reglas fiscales de la UE, y se adaptan "al caso concreto" de cada país.

"Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar una política fiscal destinada a lograr posiciones fiscales prudentes y garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo", apunta la Comisión en sus recomendaciones para España. Además, propone "aumentar la inversión para impulsar el potencial de crecimiento".

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario insta a Sánchez a "prestar especial atención a la composición de las finanzas públicas, tanto en los ingresos como en los gastos del presupuesto" con el objetivo, añade, de "garantizar una recuperación sostenible e integradora". En este sentido, llama a "dar prioridad a las inversiones sostenibles y que favorezcan el crecimiento, en particular apoyando la transición ecológica y digital".

Las recomendaciones de Bruselas a España son extensibles a otros países en una situación similar, como Italia o Grecia. Bruselas ha optado por lanzar mensajes "cualitativos" a las capitales del bloque, en lugar de establecer objetivos concretos para la reducción del déficit y la deuda, como hacía habitualmente antes de la pandemia.

Precisamente sobre las reglas fiscales, España es uno de los países que defiende con firmeza su reforma, pues las considera "opacas" y que "no se adaptan a la realidad actual", tal como sostuvo hace ya meses la vicepresidenta Nadia Calviño. No obstante, la Comisión no sigue ese camino y, aunque va a lanzar recomendaciones específicas a este respecto para que se aborde el debate, de momento aboga por que se reactiven en 2023.

El análisis remitido por Bruselas se da a la vez que se conocen los datos de empleo del mes de mayo. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 129.378 desempleados en mayo (lo que supone una caída del 3,3%), su mayor retroceso mensual de toda la serie histórica, que se inicia en 1996. Además, la afiliación experimentó su mayor aumento desde 2018 y se recuperan así los niveles de antes de la pandemia.

Casi nadie cumple con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento

En este contexto, la Comisión Europea ha visto "lógico" no adoptar la decisión de abrir procedimientos por déficit y deuda excesivos a los países este año debido a la "incertidumbre" que todavía existe y la necesidad de seguir manteniendo el apoyo a la economía. Según el análisis de las autoridades comunitarias, solo Bulgaria, Dinamarca y Suecia tienen un déficit inferior al 3% y el último seria el único socio que cumple el criterio relativo a la deuda.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentolini, aseguró que "la recuperación sigue siendo desigual y la incertidumbre sigue siendo alta, por lo que la política económica debe seguir siendo de apoyo tanto en 2021 como en 2022". Celebró, en todo caso, que los planes de recuperación ya sean una realidad. La Comisión podrá empezar a emitir deuda común en junio, pero el comisario pide a los Estados miembros "acertar con los siguientes pasos" y llevar a cabo las reformas necesarias. "Una vez que los riesgos para la salud disminuyan, los países de la UE deberían pasar con cuidado a medidas más específicas para ayudar a las empresas y a los trabajadores", concluyó.