El paro baja en 129.378 personas en mayo y marca un descenso récord en un mes desde el año 1996

Nuevo mes y los datos del empleo van marcando el camino de la salida de la crisis para España, aunque lentamente. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 129.378 desempleados en mayo (lo que supone una caída del 3,3%), su mayor retroceso mensual de toda la serie histórica, que se inicia en 1996, según los datos datos que ha publicado este miércoles el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, también las cifras de la afiliación resultan positivas, pues se ganaron una media de 211.923 cotizantes respecto al mes de abril (un aumento del 1,1%), lo que situó el número total de ocupados en 19.26 millones de cotizantes. Se trata del mayor aumento desde 2018 y se recuperan los niveles de antes de la pandemia.

Con el avance del paro en mayo, que pone fin a dos meses consecutivos de ascensos, el volumen total de parados alcanzó al finalizar el quinto mes del año la cifra de 3.78 millones de desempleados, su cifra más baja desde finales del verano pasado, también al final de la primera ola de la pandemia.

No obstante, dato de paro de mayo, al igual que ocurrió en los meses anteriores, no incluye a los trabajadores que se encuentran en ERTE, puesto que no cuentan como desempleados. Eso sí, por sectores donde más se redujo fue en servicios, con una bajada de 93.327 personas (un 3,4% menos), seguido del colectivo sin empleo anterior (entre quienes cayó un 2,6%); la industria (con un descenso de un 3%); la agricultura (de un 4,8%) y la construcción (una bajada de un 2,7%).

En cuanto a la afiliación, el aumento de cotizantes supera el de mayo de 2020, cuando se ganaron 97.462 afiliados y es ligeramente mayor que el registrado en el mayo prepandemia de 2019. Entonces los afiliados se incrementaron en 211.752 ocupados.

Por otro lado, el número de trabajadores en ERTE se situó a 31 de mayo en 542.142 personas, lo que supone 95.439 trabajadores menos que en abril según la fecha de alta del expediente y 96.141 menos en función de la fecha de solicitud del mismo. El Ministerio de Seguridad Social explicó que las fechas de solicitud del ERTE y la de sus efectos pueden ser distintas debido a que existe una "cierta disparidad" entre la fecha de notificación y la fecha en la que produce efectos. Así, puede ocurrir que una empresa comunique a la Seguridad Social un ERTE para su plantilla en el mes de enero, aunque tenga efectos en una fecha anterior, por ejemplo en diciembre.

En todo caso, el Ministerio ha destacado que las cifras de trabajadores en ERTE asociados a la Covid se situaron en mayo en su menor nivel desde el inicio de la pandemia. Desde mayo de 2020, cuando 3,6 millones de trabajadores estaban en ERTE, más del 85% ya lo han abandonado.