El PSC pide a Aragonès que se posicione "claramente" sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona

El líder del PSC, Salvador Illa, le ha exigido al president Pere Aragonès (ERC) en la sesión de control de este miércoles en el Parlament que se posicione "claramente" a favor de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y que no se esconda tras la mesa institucional que anunció el pasado martes para desencallar el proyecto que apoya Aena y decenas de empresas e instituciones económicas catalanas y que rechazan entidades ecologistas y la CUP, socio en el Parlament de Aragonès.

"Le pido que lidere" esta cuestión y que se posicione "nítidamente a favor de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona", le ha instado Illa. "Si está de acuerdo en ampliar el aeropuerto, que supone el 6,8% de la aportación al PIB catalán y que, con la ampliación, pasaría al 8,9%", ha defendido el jefe de la oposición.

La diputada de En Comú Podem, Jéssica Albiach, también se ha quejado de la falta de posicionamiento claro del Govern en este asunto: "Liderar quiere decir tener una propuesta", ha declarado.

Una posición contraria a la socialista y a la de los comuns es la que ha mantenido la CUP, que ha instado al president catalán a que "escuche a la plataforma Zeroport", en palabras del diputado anticapitalista Dani Cornellà. "Ya se han destruido 1.000 hectáreas del Delta del Llobregat y la Unión Europea ha expedientado al Estado por no proteger los espacios del Delta", ha indicado.

"La decisión no la tomará el Govern en solitario, será fruto del consenso", ha respondido Aragonès. "La decisión final no la tomará una sola administración y por eso convoco esta mesa institucional para trabajar desde el rigor y no desde titulares en los medios de comunicación". ha resaltado.

"No es un tema binario, las propuestas se han de trabajar respetando la mejora de la economía de Cataluña y la preservación de la biodiversidad. Es una cuestión que se decide a nivel comunitario", ha insistido en su contestación.

El vicepresident Puigneró, a favor de esta ampliación

Sobre el aeropuerto, también se ha pronunciado a favor en la sesión de control el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró (Junts) y conseller de Polítiques Digitals i Territori, justificando que Cataluña "no se puede permitir el lujo" de no tener un aeropuerto preparado para la economía del siglo XXI. Ha defendido que la mesa institucional convocada por el Govern ayudará a configurar "el aeropuerto que necesita Barcelona y Cataluña".

En materia económica, Albert Batet, presidente del grupo de JxCat en el Parlament, ha criticado que el Estado "supone una piedra en el zapato para el progreso y la prosperidad de Cataluña" y ha reclamado a Aragonès que presione al Gobierno para cambiar la manera de gestionar la recuperación económica tras la crisis de la Covid.

Desde el PP, Alejandro Fernández ha criticado la intención del Govern de convertir el Institut Català de Finances (ICF) en una banca pública: "Se parece más a Banca Catalana que a las cajas. Quiere hacer un instrumento de construcción nacional que cuando quiebre lo acabarán pagando todos los catalanes". Aragonès le ha respondido que la banca pública "está presente en toda Europa" y le ha pedido que "mire lo que pasa a su alrededor y no se quede con Caja Madrid, las tarjetas Black y Rodrigo Rato".