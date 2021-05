Giner (Cs) censura la "estratègia" de Ribó de "degradar les platges del sud contínuament"

El representant de Cs, en un comunicat, ha criticat que Ribó "ha construït un mur econòmic i d'assistència a partir de la nova llera del Turia cap al sud", ja que hi ha "menys socorrisme durant l'any, menys atenció al bany, els servicis que es realitzen són més reduïts i, damunt, en la temporada de bany oficial, els horaris de socorrisme són diferents".

En aquesta línia, Giner ha lamentat que s'ha reduït l'horari extraordinari de socorrisme de les platges del sud mitja hora a la vesprada, quan, al seu juí, "el correcte" seria que totes les platges tingueren un mateix horari i "el més extens possible".

D'altra banda, ha anunciat que en la pròxima comissió d'Ecologia Urbana el seu grup preguntarà per les raons d'aquests horaris "tan dispars" i en quines franges horàries es van produir incidents la temporada passada. "Tancar abans de les 20.00 hores el servici de socorrisme, quan encara queda molta gent en les platges, és una temeritat", ha alertat.

Sobre les postes sanitàries, el portaveu ha censurat que després de les "reiterades" denúncies de Cs de l'estiu passat sobre el mal estat de les postes sanitàries, aquest "seguixen sense renovar-se". "Recordem que pateixen un important desgast i que el seu mobiliari està en mal estat, però segons una resposta del regidor de Platges, Giuseppe Grezzi, al nostre grup no hi ha pressupost", ha asseverat.

Per a concloure, Giner ha alertat que a més, a dia de hui, "segueix sense aprovar-se" en Junta de Govern el pla de contingència per la Covid-19 per a totes les platges de València. "Una vegada més, arriben tard i demà s'obriran les platges amb la resolució que va firmar el divendres Grezzi per aprovar", ha resolt.