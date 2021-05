Las claves del indulto a los líderes del 'procés': ¿Cuándo decidirá el Gobierno? ¿Puede llevar la contraria al Supremo?

El Tribunal Supremo prevé emitir su informe sobre el indulto a los presos del 'procés' a finales de esta semana. Preguntado al respecto, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió este lunes ver la concesión del indulto de gracia con "naturalidad", tanto si son favorables como si no lo son. Estas son las claves de la medida de gracia, regida por una ley de 1870.

¿Qué es el indulto?

El indulto es una medida a través de la cual el Estado perdona a un preso el cumplimiento de una condena. Puede ser de forma total o parcial y está regido por una ley que data de 1870. Según el artículo 62 de la Constitución Española, que recoge los poderes del rey, es el monarca quien concede esta medida de gracia, aunque la decisión la toma el Consejo de Ministros tras deliberar sobre la propuesta, que es realizada por el Ministerio de Justicia.

¿Interviene alguna otra parte? ¿Son vinculantes sus pronunciamientos?

El tribunal sentenciador y la Fiscalía emiten sendos informes. También lo hace la Abogacía General del Estado, si ha intervenido; Instituciones Penitenciarias, si el condenado está en prisión, y la parte ofendida por el delito, en caso de que la hubiera. Todos estos informes son preceptivos, pero no vinculantes.

Existe un matiz en el caso del informe del tribunal sentenciador: si es negativo, sólo puede concederse un indulto parcial, pero no uno total.

¿Debe solicitarlo el afectado?

La petición no tiene por qué hacerla el condenado, sino que basta con que la haga cualquier otra persona en su nombre. También puede pedirlo el propio tribunal sentenciador, el Supremo, el fiscal, el juez de vigilancia penitenciaria y el propio Gobierno.

¿Qué requisitos se han de cumplir para ser indultado?

Los beneficiarios del indulto pueden ser condenados por toda clase de delitos. Sin embargo, la sentencia ha de ser firme y los presos se deben encontrar "a disposición" del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena. En cambio, no pueden recibir esa medida quienes sean reincidentes en algún delito por el que hayan sido condenados, aunque en este último caso también puede hacerse excepciones.

¿Es necesario el arrepentimiento para ser indultado?

La ley no requiere que el condenado deba mostrar arrepentimiento para ser indultado. Eso sí, es uno de los aspectos que valora el tribunal sentenciador para emitir su informe y que puede valorarse a lo largo de todo el proceso.

¿Cuánto tarda en tramitarse el indulto?

No existe en la actualidad un plazo marcado por ley para que el Ejecutivo de turno delibere y decida sobre la medida de gracia. Eso sí, el Ministerio de Justicia ha asegurado en varias ocasiones que suele tardar aproximadamente seis meses, aunque depende.

En el caso del indulto parcial que recibieron el exministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, condenados a diez años de cárcel por el secuestro de los GAL a Segundo Marey, Justicia lo resolvió en apenas un mes.

Respecto al solicitado para los nueve condenados por el 'procés', ya han pasado más de ocho meses. Fue el pasado 23 de septiembre de 2020 cuando el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció que comenzaban a tramitarse en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Laura Borràs, exdiputada de JxCAT y actual presidenta del Parlament.

¿Qué tipos de indultos hay y qué requisitos hay en cada caso?

La concesión del indulto puede ser total o parcial. Según la ley reguladora, será completo cuando remitan todas las penas a las que dicho preso hubiera sido condenado y que todavía no hubiese cumplido. El indulto parcial se aplica en alguna "o algunas" de las penas impuestas que todavía no hubiera cumplido el reo.

¿Cuál es la diferencia entre la amnistía y el indulto?

Cuando se concede a un preso la medida de gracia, se le perdona la pena del delito. No obstante, el indulto no supone la cancelación de los antecedentes penales, como sí hace la amnistía.

¿En qué punto está la petición del indulto para los presos del 'procés'?

La condena del Supremo a los presos del 'procés' llegó en octubre de 2019, con penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. En enero de 2020, el Ejecutivo ya contaba con varias peticiones realizadas por particulares para que fueran indultados. No obstante, no fue hasta el mes de septiembre cuando comenzó la tramitación de la medida de gracia, anuncio que realizó en el Congreso de los Diputados el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Desde entonces, el Gobierno ha ido recopilando un "paquete de informes": el de la Fiscalía –en contra–, el de Instituciones Penitenciarias, el de la Abogacía del Estado –no se pronunció– y el de los posible perjudicados, que optaron por no responder. Este último trámite se les ofreció aunque no está contemplado en la ley. Ahora, el Supremo ultima su informe, con el que el Ejecutivo tendrá todo para poder decidir. Campo ya ha alertado de que la decisión puede no ser uniforme respecto a todos los encarcelados.

¿Cuántos indultos hay al año?

Los gobiernos han ido rebajando el uso del indulto conforme pasan los años. Durante los últimos años del pasado milenio, las cifras anuales oscilaron entre el medio millar (491 indultados en 1996 o 664 en 1995) y el millar de personas (962 en 1993 y 831 en 1998). El máximo histórico se registró en el año 2000, con 1.744 personas indultadas. En el siglo XXI, no obstante, se rebajó la media. La barrera de los 500 indultos anuales no se rebajó hasta 2006. Los siguientes cinco años no hubo menos de 359 indultos por año. En 2012 hubo un repunte con 534, cifra que bajó hasta los 204 en 2013, los 87 de 2014 y los 75 de 2015. Desde 2016 hasta 2020 no se ha recurrido al indulto en más de 40 ocasiones al año.

¿Cuáles son los indultos más sonados?

De entre todos los indultos acordados, hay algunos que destacan por su relevancia. Es el caso del concedido a Alfonso Armada, que fue condenado a 30 años de prisión por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Fue perdonado siete años más tarde, el 23 de diciembre de 1988. Seis años más tarde, también el Ejecutivo de Felipe González indultó a Jesús Gil, ex alcalde de Marbella. Gil, que ya recibió la medida de gracia cuando Francisco Franco vivía, fue indultado en 1994 de la pena que le impusieron en 1992 por estafa. Otro de los indultos más sonados fue el que se les concedió a Carlos Navarro, Luis Olivero y Alberto Flores, condenados a penas de entre 10 y 11 años en 1997 por falsedad continuada en documento mercantil, delito fiscal y delito contra la Hacienda Pública en el marco del caso Filesa.