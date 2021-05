El Comité de Bioética enviará a Sanidad este viernes su opinión sobre la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60

El Comité de Bioética de España (CBE) prevé enviar mañana viernes al Ministerio de Sanidad su opinión, que no es vinculante, sobre si es correcto dar una segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años que ya recibieron una primera y, en ese caso, cómo debería ser el consentimiento que firmen.

Los miembros de organismo votarán hoy el dictamen que ya está concluyendo la ponencia y con el que darán respuesta a la consulta que ayer mismo le elevó el Ministerio sobre este asunto, según han explicado a Efe fuentes del CBE. Fue a las 9.20 de la mañana cuando el departamento que dirige Carolina Darias se puso en contacto con el Comité para preguntarle su opinión sobre completar la pauta de los casi dos millones de ciudadanos menores de 60 años vacunados con una primera dosis de Vaxzevria (nombre comercial de AstraZeneca) con esta misma marca bajo un consentimiento firmado.

Tras lo cual remitió una consulta formal en la que preguntaba a este organismo consultivo si era correcto, desde el punto de vista ético, dar el segundo pinchazo con este mismo suero y, en ese caso, si se debía exigir un consentimiento y cómo debía ser éste.

No es vinculante

La pregunta de Sanidad llegaba solo unas horas después de que una Comisión de Salud Pública muy dividida aprobara, con 10 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, que este grupo de personas, en su mayoría trabajadores esenciales de menos de 55 años, terminaran de inmunizarse con una segunda dosis de Pfizer.

Desde el Comité subrayan que su informe, que en ningún caso es vinculante, se ceñirá a esta consulta, por lo que no se pronunciará sobre la opción de completar la pauta con Pfizer, que es la acordada por la Comisión de Salud Pública en la noche del pasado martes.

No es, señaló ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "una cuestión de elección", puesto que la decisión de la Comisión de Salud Pública es pinchar una segunda dosis de Pfizer y no de AstraZeneca; se trata de abrir esta posibilidad solo a aquellas personas que "por las razones que consideren oportunas no decidieran ponerse" la de ARNm.

"Ha sido una de las decisiones más difíciles que hemos tenido que tomar, pero es una buena decisión y podemos garantizar la seguridad", zanjó la ministra al término del Consejo Interterritorial que dio luz verde a esta propuesta que venían reclamando desde hace semanas varios consejeros autonómicos.