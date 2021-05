Lola es atacada por los cangrejos que pretendía cocinar en 'Supervivientes'

El miedo puede hacer que se complique una tarea sencilla y eso es lo que le pasó a Lola, concursante de La isla de las tentaciones y ahora de Supervivientes, tratando de cocinar unos cangrejos.

En uno de los vídeos del reality extremo de Telecinco se podía ver cómo la leonesa trataba de cocinar unos cangrejos. Usando un calcetín gordo a modo de guante, la joven intentaba pasar los cangrejos de una caja a la olla, con poca habilidad.

"Es que me dan grima, porque me recuerdan a las arañas", dice Lola mientras trata de coger los cangrejos evitando a la vez que escapen.

Hasta que en un momento dado, uno de los cangrejos la muerte, momento en el que otro de ellos aprovecha para escapar. "¡Que se me escapa uno, no, no no!", dice chillando.

Una vez en la olla, la concursante se las vio canutas para conseguir que los animales no abandonaran la olla, mientras se compadecía de ellos. "Jolín, qué pena... me están dando pena", decía, pero el hambre pudo más y acabó de cocinarlos.

La transformación de Lola 😂 pic.twitter.com/CzcmVlbai7 — Mediaset España (@mediasetcom) May 19, 2021

"Los cangrejos han acabado dormiditos en el agua", decía Lola, mientras les hablaba: "Lo siento, amigos, de verdad". Poco después acabarían siendo parte de un plato de arroz.