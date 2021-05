Un acusado de matar a su familia a puñaladas asegura que no se acuerda de nada: "Yo no cogí ningún cuchillo"

Un hombre acusado de matar a sus padres y a su hermano a puñaladas en septiembre de 2018 en el barrio de Juan XXIII, en Alicante, ha afirmado en su declaración ante un jurado popular que no se acordaba "de nada" de lo sucedido y ha negado ante el fiscal que fuera el autor de los hechos: "Yo no cogí ningún cuchillo".

No obstante, ha reconocido que hubo una discusión esa misma mañana en el domicilio con todos los miembros presentes y que después, cuando despertó, encontró a su familia muerta. "Fue mi hermano el que me pinchó, pero no me acuerdo de nada más; estábamos en la casa por la mañana, discutimos y cuando desperté vi lo que había pasado", ha expuesto.

Reclaman la pena de prisión permanente revisable

La primera sesión del juicio por el triple crimen ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Alicante con la constitución del tribunal del jurado que tendrá que determinar si el hombre asesinó a puñaladas a su padre de 71 años, a su madre de 68 y a su hermano de 41.

El fiscal y la acusación particular -que representa a parte de la familia- le acusan de haber asestado al hermano cerca de 36 puñaladas, una de ellas en el corazón, once al padre y ocho a la madre con un cuchillo de cocina el 19 de septiembre en el domicilio familiar, por lo que reclaman para él la pena de prisión permanente revisable. Por su parte, la defensa pide la libre absolución.

En esta jornada la defensa ha solicitado previamente la suspensión del juicio al alegar la falta de pruebas médicas a su cliente durante la instrucción pero no ha sido aceptada su petición.

"Ya no tengo nada más que hablar con usted"

Ante la insistencia de las preguntas del fiscal sobre el número de puñaladas y la gravedad de las heridas de sus familiares, junto al hecho de que no había nadie más en la vivienda, el acusado le ha espetado: "A mí no me grite, ya le he dicho lo que pasó, ya no tengo nada más que hablar con usted".

El acusado ha insistido en su intervención que no se acordaba de nada de aquel día y que hubo una discusión porque su hermano le quería quitar su medicación. "Discutimos porque me había quitado la medicación; él se drogaba y no quería ir al médico; vino como un loco hacia mí porque quería más pastillas", ha explicado a preguntas del Fiscal.

Igualmente, el hombre ha declarado que todo ocurrió en el domicilio familiar con sus padres presentes y que fue su hermano el que le apuñaló en el abdomen por no darle pastillas. Posteriormente, se marchó a dormir y al despertar observó lo que había ocurrido, tomó pastillas por estar nervioso, volvió a dormir y que al día siguiente avisó a los servicios de emergencia.

"No sé qué ocurrió, no me acuerdo pero yo no cogí ningún cuchillo", ha sostenido el acusado a preguntas del fiscal. Asimismo, ha confirmado a su defensa que sigue en tratamiento psiquiátrico y en programas para enfermos mentales.

Por último, también ha negado que desmontara una manecilla con un destornillador para así acceder a la habitación en la que se refugiaba el hermano ya malherido y asestarle una puñalada mortal en el corazón, tal y como sostienen las acusaciones. "Las puertas estaban rotas, yo no hice eso", ha respondido a la pregunta del fiscal sobre la presencia de tornillos en la habitación del encausado.

Drogas, antecedentes y ensañamiento

Las acusaciones han expuesto sus escritos en los que solicitan la pena de prisión permanente revisable para el acusado por tres delitos de asesinato, por la cantidad de puñaladas que les habría asestado a las víctimas de manera "violenta" y "sorpresiva".

En concreto señalan que el hombre discutió con el hermano debido a cuestiones relacionadas con drogas y que no era el primer episodio de amenazas, discusiones y agresiones que sufría la familia por parte del encausado por esta causa, puesto que eran "muy frecuentes".

Además, el fiscal ha señalado que el acusado tiene antecedentes penales y era "habitual" que el hermano saliera en defensa de la madre porque esta no quería darle dinero para el consumo de drogas.

Había intención de matar

En la misma línea, Fiscalía y acusación particular han recalcado el número de puñaladas que recibieron los tres con un cuchillo de cocina y su gravedad, en su mayoría fueron "mortales". "Había intención de matar y de hacer daño; no son indicios, son hechos probados", ha indicado el acusador público.

Así ha expuesto que ha quedado probado que el padre había salido a pescar y que la madre se encontraba trabajando en el momento de la agresión mortal del hermano. Por eso, una vez regresaron a la vivienda, el acusado acabó primero con la vida del padre y, después, con la madre, cuando llegó al domicilio y observó lo ocurrido.

Por último, también se han referido al hecho de que el acusado usara el móvil de la madre para avisar al trabajo de que estaba enferma y que no podría acudir a la oficina. "No hay otro sospechoso, no hay terceras personas sino pruebas de que este hombre ha matado a su familia", ha dicho la acusación particular.

Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución y ha insistido en la presunción de inocencia puesto que "aún se tiene que demostrar" la culpabilidad y la autoría de los hechos.

Asimismo, ha señalado que el hermano del acusado sufría esquizofrenia y que también contaba con antecedentes por lanzar una pesa de dos kilos a la cara del encausado. Además, ha insistido en la falta de pruebas médicas durante la fase de instrucción.