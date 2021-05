Joaquín Amills, portavoz de la familia de Beatriz, madre de Anna y Olivia, ha conectado este viernes en directo con El programa de Ana Rosa para transmitir unas declaraciones de la madre de las pequeñas. La progenitora de las niñas desaparecidas desde el pasado 4 de mayo, día en el que el padre tenía que entregar a las menores al domicilio materno, asegura que tiene la esperanza de sus hijas estén bien y de al final podrán volver junto a ella.

Este viernes es el cumpleaños de Beatriz, el más oscuro de sus aniversarios, ya que no puede celebrarlo junto a sus hijas. Por ello, ha querido escribir una carta dirigida a todos aquellos que la están apoyando en la búsqueda de sus pequeñas, una carta de reconciliación con el padre de las menores en la que implora que sus hijas vuelvan a casa. Antes de leer las primeras líneas, el portavoz de la familia se ha emocionado, gesto que ha conmocionado a Patricia Pardo.

Las palabras de Beatriz han emocionado a los colaboradores presentes en plató: "Hoy es mi cumpleaños, como regalo pido que me ayuden a difundir fotos y vídeos de las niñas para que alguien pronto las reconozcan. No se pueden imaginar lo que siento cada día que pasa, la incertidumbre de no saber cómo están, la rabia de que ellas tengan que sufrir cuando son dos angelitos, como todos los niños del mundo".

Beatriz pide que se difundan las imágenes de sus hijas

"Ando con miedo con qué decir o qué escribir por las repercusiones que pueda tener el padre, pero qué hago", dice preocupada la madre de las niñas. Seguidamente, continúa: "Pido que me ayuden a encontrarlas, yo nunca voy a parar porque mi vida no tendría sentido, es algo que no se puede superar". "Una enfermedad terminal o un accidente debe ser terrible, pero una desaparición con la incertidumbre de saber cómo están, qué piensan...", comenta Beatriz.

Finalmente, la madre envía un especial mensaje dirigido especialmente a sus hijas por si pudieran escucharla en cualquier parte del mundo: "Olivia y Anna, las adoro mis niñas preciosas y voy a estar fuerte porque me necesitan fuerte". Estás últimas palabras han calado muy hondo en la conductora de la sección que se ha emocionado en directo. Patricia Pardo se ha secado las lágrimas frente a la cámara y ha añadido con la voz entrecortada: "Yo también soy madre de dos niñas y me emociono".

Patricia Pardo envía todo su apoyo a la madre

"Ella es muy fuerte, muy optimista, ojalá todos tengamos la fortaleza que ella nos está demostrando, porque nos está dando una lección muy grande a todos y, también, una lección de periodismo y de ética, ella lo está explicando, que sigamos una línea muy concreta", ha comentado la presentadora. La colaboradora ha explicado que las líneas de investigación no arrojan mucha esperanza, pero que les encantaría enviar un mensaje más esperanzador.

"En todo caso, toda nuestra fuerza, todo nuestro cariño y nuestra comprensión a Beatriz y decirle que tiene este programa a su disposición entera como desde el primer momento", ha terminado Pardo emocionada. El resto de colaboradores de la mesa de sucesos han alagado la entereza de esta madre y el tono conciliador de todas sus declaraciones.