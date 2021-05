Cs pide a Andreu que "no sea seguidista" de Sánchez y diga "no a la subida de impuestos encubierta" del cobro de peajes

Pablo Baena ha pedido a la presidenta regional que "deje de hacer seguidismo" y sea "exigente" con el final de los peajes en la AP-68 de nuestra comunidad autónoma porque "el desarrollo de las infraestructuras debe ser algo estratégico que prepare a la comunidad para desarrollar todo su potencial industrial y turístico".

El portavoz autonómico de Cs ha analizado este viernes la propuesta de cobro de peajes en carreteras y autovías del Gobierno central y su efecto para La Rioja recordando, además, que La Rioja "lleva muchos años perjudicada en este aspecto por los gobiernos del PP y del PSOE".

En este sentido, ha continuado, "un claro ejemplo lo vemos con la AP-68, una autopista que debería haber sido liberada hace más de 10 años y no lo fue por la dejadez del bipartidismo".

Además, ha indicado, "es la autopista más cara del norte de España con el perjuicio que eso supone".

Desde Cs han querido recordar a Concha Andreu que La Rioja cuenta con un Pacto por las Infraestructuras en el que se indica que una vez finalice la concesión de la AP-68 en 2026, ésta no se prorrogará. "Pero nos hemos enterado por Bruselas que Sánchez pretende que comencemos a pagar por peajes a partir del 2024 por las carreteras de altas capacidades del país".

Esto supondría, en voz de Baena, "pagar peajes por la AP-68, la A-68, la A-12, la A-13 así como por los tramos nacionales de la 232 que sean desdoblados. En total, unos 400 kilómetros de carreteras en La Rioja".

Si se realiza esta pretensión, "los riojanos nunca dejaríamos de pagar por el uso de la AP-68 y, en menos de tres años, además, pagaríamos peajes por otros 250 kilómetros de carreteras".

Ante esta situación, desde Cs "piden y exigen" a Andreu que diga claramente que está "con el Pacto por las Infraestructuras y no por las subidas de impuestos indirectas de Sánchez".

Solicita también que "reivindique los derechos de los riojanos y del resto de españoles porque no se les va a sablear mediante impuestos por circular por nuestras carreteras".

Para Pablo Baena, el presidente del Gobierno "quiere hacer una subida de impuestos encubierta que no ha tenido la valentía de explicarla en el Congreso y nos hemos tenido que enterar por Bruselas".

Mientras tanto, continúa, "al Gobierno de España y al de La Rioja se les llena la boca en decir que solo suben impuestos a los ricos" pero, ante ello, se hace una pregunta: "¿Cuántos ricos hay en España?. Parece que para el PSOE hay 47 millones de ricos".

Así las cosas, finaliza, "no nos vamos a conformar y desde Cs vamos a ser exigentes para que esto no se lleve a cabo y pedimos a Andreu que haga lo mismo, que sea exigente, no se esconda y le diga a Sánchez que no estamos de acuerdo por pagar por el uso de 400 kilómetros de carreteras en La Rioja a partir de 2024".