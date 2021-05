Las asociaciones de autónomos critican la propuesta de Escrivá para encarecer las cuotas: "Es una barbaridad"

Las asociaciones de autónomos han criticado duramente la última propuesta de José Luis Escrivá, que plantea elevar las cuotas de los autónomos hasta los 1.220 euros al mes. La reforma, que es por ahora un borrador, se desplegaría a lo largo de los próximos nueve años, y establecería distintas cuotas –de entre 90 y 1.220 euros al mes– en función de los ingresos reales de los autónomos.

La cuota más baja, de 780 euros al año –a razón de 90 al mes–, se aplicaría a quienes ingresen menos de 3.000 euros anuales, mientras que la más alta, de 14.640 euros anuales –1.220 al mes–, la pagarían todos aquellos autónomos que ingresen más de 48.800 euros.

Tanto el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, como el de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, han mostrado su malestar por no conocer esta propuesta de manera oficial.

En declaraciones a Europa Press, Amor ha criticado que "esto no está pactado" y ha rechazado la propuesta. Amor, que forma también parte de la CEOE, ha dicho "desconocer" el plan del Ministerio "como presidente de ATA", porque "a los autónomos no se les ha remitido", y ha dicho que ha conocido el borrador a través de la CEOE.

"Mañana se reúne la comisión de Seguridad Social de CEOE y en absoluto está de acuerdo con este borrador que ha mandado el Gobierno", ha dicho, tras apuntar que "en ningún caso se ha dialogado, negociado o puesto encima de la mesa en la que están las asociaciones de autónomos estas tablas".

Por su parte, Abad ha criticado que "un tema tan importante para más de 3 millones de personas" no se haya tratado antes en las mesas de negociación abiertas y ha calificado de "barbaridad" que una persona que gane 3.000 euros netos al año tenga que pagar 200 euros al mes de cotización durante el primer año. "No vamos a permitir que una persona que está entre 3.000 y 6.000 euros tenga que pagar 2.580 euros al año en cuotas la Seguridad Social. Es una barbaridad", ha apuntado.

También considera que "de ninguna de las maneras" puede hacerse una progresión de aplicación en un periodo de nueve años, porque "es excesivamente largo y no es lo tratado ni acordado con las organizaciones". "Como muchísimo, tiene que haber un periodo de adaptación de tres años", ha enfatizado, tras pedir que en los tres primeros tramos (hasta 9.000 euros al año) se apliquen desde 2023 as cuotas más bajas –entre 90 y 185 euros al mes–, y no al final del periodo de nueve años a lo largo del que se desplegará la reforma.

Por último, ha pedido que la incorporación del resto se haga en un máximo de tres años y no en nueve. "Es un compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se tiene que desarrollar en lo que queda de legislatura al 100%", según Abad.