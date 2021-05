Dyson te regala un purificador de aire (¡valorado en 349 euros!) por la compra de una de sus aspiradoras verticales

Si algo hemos aprendido en lo que a limpiar nuestro hogar se refiere es que la clave del éxito está en contar con un buen batallón de limpieza. Este está encabezado por el robot aspirador que deja un suelo impoluto sin que tengamos que esforzarnos, pero también incluye otros dispositivos en los que hemos invertido para intentar librarnos un poco de las tareas domésticas o para que, al menos, el tiempo que empleemos en ellas sea menor y más eficaz. En este sentido, no puede faltar en nuestro hogar el robot limpiacristales ni aquel dispositivo inteligente que friega el suelo o pasa la mopa.

Así, y aunque contemos con herramientas más tradicionales como los limpiadores de juntas, lo habitual es que la tecnología haya revolucionado la limpieza del hogar. Y si no que se lo digan a las escobas verticales, unos dispositivos que se han ganado su lugar junto a los robots aspiradores, puesto que estas llegan hasta donde estos no alcanzan como techos y rincones difíciles. Dyson es una de las marcas que más ha hecho por convertir a estos aspiradores en indispensables en las casas. Y no es de extrañar dada la calidad de sus propuestas y la de los accesorios complementarios que incluyen para eliminar la suciedad de todos los rincones.

Pero lo mejor de todo es que ahora en Dyson ofrecen una promoción para tener tu casa el doble de limpia: por un lado, su aspiradora sin cable Absolute Extra Pro perteneciente a la gama V11, la más tecnológica de la marca, que incluye dos cepillos y 10 accesorios. Por otro, de regalo, el purificador Dyson Pure Cool Me valorado en 349 euros que te ayudará a tener un hogar con el aire limpio y libre de alérgenos, fundamental en esta época del año.

Esta promoción incluye escoba vertical y purificador. Dyson

¿Para qué sirve un purificador de ambientes?

Los purificadores de ambientes se han puesto muy de moda en los últimos meses y, la verdad, no es de extrañar, pues nos ayudan a limpiar el aire de casa para que respirar salud esté al alcance de todos los miembros de la familia. Para ello, se sirven de diferentes filtros capaces de atrapar diferentes partículas nocivas al tiempo que expulsan una brisa agradable que nos ayuda a refrescar las estancias sin necesidad de splits o ventiladores. Estas prestaciones forman parte de las características del Pure Cool Me que regala Dyson, valorado en 349 euros, así como otras tantas que lo convierten en una de las opciones más atractivas del mercado. ¿Nuestras favoritas? Que cuenta con filtro HEPA de carbono activo y vidrio capaz de capturar gases y el 99,95 % de las partículas ultrafinas del aire; que permite configurar su corriente de aire para adaptarse a nuestras necesidades (incluso de noche) y que tiene un moderno diseño que le aportará ese toque techie tan deseado a nuestra casa.

