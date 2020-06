Tres trucos para limpiar los cristales (y una solución de Cecotec para no tener que ponerlos en marcha)

Quitar el polvo, barrer y fregar el suelo (a no ser que un robot aspirador lo haga por nosotros) y limpiar la cocina son las tareas de limpieza que realizamos más a menudo. Así, otras zonas de la casa como techos y cristales pasan desapercibidos en nuestra rutina diaria y solo nos dedicamos a ellos cuando decidimos hacer una limpieza exhaustiva de esas que duran todo un domingo...

Sin embargo, dejar impolutos los cristales nos provoca algún que otro quebradero de cabeza, puesto que no les dedicamos el tiempo necesario. Además, existen trucos que nos facilitan (¡y mucho!) su limpieza y es que, ¿a que no sabías que es mejor dedicarse a esta tarea cuando no les da el sol directo? Hay que evitar el sol y el viento porque el espray limpiacristales se seca demasiado rápido y no nos da tiempo a eliminar todos sus restos. También debemos apostar por una bayeta de microfibra para conseguir los mejores resultados, porque, por muy popular que sea la creencia de que los papeles de periódico limpian, su tinta puede ensuciar más. Por último, debemos saber que es eficaz cambiar el sentido de limpieza dependiendo de si estamos con los cristales por dentro o por fuera. Así, limpia en el interior en horizontal y fuera en vertical, porque si se quedan marcas, sabrás dónde debes incidir en la limpieza.

Pero, si aun conociendo estos trucos, tienes, prácticamente, claro que vas a seguir sin ser un maestro cristalero, bajo estas líneas te presentamos un gadget firmado por Cecotec que va a poner solución a tus quebraderos de cabeza. Es un robot inteligente capaz de calcular la ruta idónea, detectar los límites de la ventana y limpiar completamente la superficie, sin que tengas que supervisar o controlar su trabajo. Además, gracias a su potente bomba de succión, se mantiene adherido al cristal con la máxima seguridad, evitando caídas que puedan acabar con su efectividad.

El robot limpiacristales, de Cecotec. Amazon

Cabe destacar que, más allá de los cristales, también es útil en baldosas y cerámicas de baño y que, además, es una solución ecofriendly para decir adiós a paños y estropajos con una vida útil corta.

Y para invertir algo menos...

También de Cecotec, pero más barato, este aspirador de cristales también puede ser una buena solución para casa. Pulveriza, limpia y aspira de forma fácil y rápida, sin dejar marcas de gotas; tiene una autonomía de casi tres horas; y funciona sin cables, para que podamos llegar a todas las ventanas. ¿Qué más se puede pedir?

La aspiradora de cristales, de Cecotec. Amazon

