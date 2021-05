¿Vas a salir de tu comunidad este fin de semana? Estos son los toques de queda y las medidas en bares en cada región

Después de más de seis meses, el segundo estado de alarma debido a la pandemia de COVID-19 decayó el pasado domingo y con él lo hicieron las medidas decretadas por el Gobierno, como los cierres perimetrales, el toque de queda o la limitación del número de personas en reuniones en espacios públicos y privados. Sin embargo, eso no significa que no haya restricciones. Ahora son las comunidades autónomas las que han decidido qué está permitido y qué no y podrán -hasta cierto punto- cambiarlas según la evolución de la pandemia.

Ante la ausencia del marco brindado por el estado de alarma para adoptar ciertas restricciones -como la limitación de la movilidad nocturna o el confinamiento de la comunidad-, las regiones que deseen imponer estas medidas deberán recurrir a los tribunales para que ratifiquen esta decisión. Por eso y por la evolución favorable de la pandemia, la mayoría de las autonomías han optado por renunciar al toque de queda y los cierres perimetrales.

En este contexto, ninguna comunidad mantiene el cierre perimetral y cada una ha adoptado las medidas que ha considerado oportunas, también en cuanto a horarios y aforos de comercios y restauración. Estas son las restricciones en cada autonomía:

Restricciones por comunidades tras el fin del estado de alarma. Henar de Pedro

Andalucía

El Gobierno andaluz ha decidido que la comunidad autónoma ya no tenga toque de queda a partir del pasado domingo y ha activado una desescalada en tres fases de las restricciones de horarios y aforos, vinculadas al nivel de vacunación. La desarrollará durante mes y medio, con el objetivo de entrar el 21 de junio en la etapa de "normalización" si hay alrededor de un 70% de la población inmunizada con alguno de los sueros contra la COVID-19.

La primera fase (9-31 mayo) supone la apertura de la hostelería hasta las 00.00 horas y reuniones de hasta 10 personas en exterior y 8 en interior. Los pubs y discotecas, que llevan un año cerrados, no tienen que cerrar hasta las 2.00, mientras que las pistas de baile solo se autorizan en el exterior y con mascarilla.

🔉 Medidas de la fase de estabilización en la transición a la normalidad frente a la #COVIDー19 en #Andalucía:



1⃣ Desaparece el toque de queda

2⃣ La comunidad, que hasta ahora estaba cerrada perimetralmente, pasa a estar abierta

— Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 6, 2021

Se cerrarán los municipios con incidencia acumulada a 14 días superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y se prohibirá en ellos toda actividad comercial no esencial. No obstante, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho este lunes que no descarta "ninguna de las posibilidades" que tenga a su alcance con autorización judicial si se produce un rebrote importante.

Aragón

Aunque la comunidad ya no está confinada, permanecen vigentes los cierres perimetrales en las zonas de salud con peores datos y quedan suspendidas las fiestas patronales, verbenas y otros eventos populares hasta el 31 de agosto

El Gobierno de Javier Lambán ha decidido no implantar restricciones a la movilidad nocturna y ha establecido el cierre de la hostelería y del comercio no esencial a las 22.00, salvo en las zonas confinadas, donde es a las 20.00. No obstante, es "bastante probable" que este horario se amplíe en las terrazas "en próximas fechas", según el presidente aragonés.

En cuanto a los aforos, son del 100% en el exterior y máximo seis personas por mesa y del 50% en el interior y un tope de cuatro comensales. Estas cifras bajan en las áreas confinadas.

Asturias

Se elimina el toque de queda y se flexibilizan las restricciones en casi todos los sectores, como el de la hostelería, que amplía el horario del interior hasta las 01.00 horas y se eleva a seis el número máximo de personas en mesa.

En los comercios de más de 300 metros cuadrados, el aforo se eleva del 50 al 70% de la capacidad total, la misma limitación que deben cumplir los negocios ubicados en centros y parques comerciales. Las visitas culturales guiadas pueden ser en grupos de hasta 15 personas en interiores y de 30 en exteriores.

Baleares

Baleares es una de las pocas comunidades autónomas que mantiene el toque de queda, que estará vigente desde las 23.00 hasta las 6.00 horas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad lo haya ratificado. El horario de las terrazas de bares y restaurantes se ha ampliado hasta las 22.30, pero permanecerán cerrados los interiores de los negocios de hostelería en Mallorca e Ibiza hasta el 24 de mayo. En Menorca y Formentera, sin embargo, están abiertos al 50% de su capacidad con un máximo de cuatro personas por mesa.

En todas las islas el aforo de las terrazas de los negocios de hostelería es del 100% y puede haber un máximo de seis personas por mesa en Menorca y Formentera y de cuatro en Mallorca e Ibiza.

— Govern de les Illes Balears (@goib) May 7, 2021

Canarias

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado el auto emitido este domingo en el que rechaza el mantenimiento del toque de queda en el archipiélago y el cierre perimetral con la limitación de entrada y salida de personas en aquellas islas que estén en los niveles 3 o 4 de alerta por coronavirus.

El Gobierno canario, que quería mantener vigentes todas las medidas de prevención contra la COVID-19 que ya aplicaba, recurrirá ante el Tribunal Supremo esta decisión. Hasta la resolución, el Ejecutivo autonómico mantendrá vigentes las restricciones, lo que implica un toque de queda a partir de las 23.00 en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife y desde las 00.00 en el resto de las islas.

— Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) May 9, 2021

En cuanto a los aforos y los horarios en la hostelería, en Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, los locales de restauración han de cerrar a las 23.00 horas y deben limitarlo su capacidad al 75% en terrazas y al 50% en interiores, con 6 y 4 personas por mesa, respectivamente.

En el resto de las islas, la hostelería tiene que cerrar a las 00.00 horas y puede mantener el 100% del aforo en el exterior y debe reducirlo al 75% en el interior, con 10 y seis personas por mesa en cada caso.

Cantabria

Al igual que ocurría durante el estado de alarma, los establecimientos hosteleros podrán servir solo en el exterior hasta las 22.30 horas y la reducción de aforos se mantiene en las mismas condiciones mientras Cantabria continúe en el riesgo alto de contagio.

El interior de la hostelería permanecerá cerrado hasta el 11 de mayo y las terrazas pueden funcionar con 6 personas como máximo por mesa y un 75% de la capacidad.

La reuniones están limitadas a 4 personas en interiores de zonas públicas y en espacios privados también se recomienda ese número.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha, también desaparece el toque de queda en esta nueva etapa. Además, el cierre de la hostelería y del ocio nocturno es a la 1.00 horas, mientras el aforo sube al 75% en el interior y al 100% en el exterior. Asimismo, el número de comensales pasa a 10 por mesa.

Castilla y León

Castilla y León fija el horario de cierre de la hostelería a las 00.00 horas tras el fin del estado de alarma este 9 de mayo, una fecha a partir de la que se elimina el toque de queda y el confinamiento perimetral de la comunidad, donde se respetará el semáforo pactado en el Consejo Interterritorial de Salud y se clausurará el interior de bares en localidades con incidencias superiores a 150 casos por 100.000 habitantes.

El consumo dentro del local no se puede efectuar en barra o de pie, sino sentado, y no está permitido superar el 33% del aforo, con una limitación máxima de ocupación de 6 personas por mesa. En las terrazas, el tope de comensales es el mismo, aunque la capacidad puede alcanzar el 75% de la habitual. Es posible que estas cifras aumenten en caso de que mejore la evolución de la pandemia y descienda el nivel de alerta.

Cataluña

En Cataluña se acaban los confinamientos nocturno y perimetral de la comunidad desde el domingo. Además, el Govern ha obtenido el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para mantener la limitación de reuniones a seis personas, así como un aforo máximo del 50% en actos religiosos y ceremonias civiles.

Por otra parte, se flexibilizan las medidas en la restauración, actividades culturales y deportivas -que pueden abrir hasta las 23.00 horas con limitación de aforo-, así como de los comercios -en este caso hasta las 22.00-.

En el interior de la hostelería, el aforo se limita al 30% del autorizado y en las terrazas debe garantizarse una distancia mínima debidamente señalizada de dos metros. En bares y restaurantes el máximo de personas por mesa es de cuatro y las discotecas y salas de fiesta permanecerán cerradas.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana es otra de las pocas autonomías en las que el toque de queda sigue vigente, gracias al aval del Tribunal Superior de Justicia de la región, y queda fijado entre las 00.00 y las 6.00. Asimismo, este órgano ha limitado a 10 el número máximo de personas en reuniones sociales.

Los establecimientos de hostelería y restauración pueden cerrar a las 23.30 horas y aumentar su aforo interior del 30 al 50%, mientras que en las terrazas al aire libre es del 100%.

🔴 Actualització de les Mesures #COVID19 en la Comunitat Valenciana



🚧 Decau el confinament perimetral

🌃 Mobilitat limitada de 00 a 06h

🍽 Hostaleria fins a les 23.30 h

👥 10 persones

⛪ 75% llocs de culte



— Generalitat (@generalitat) May 8, 2021

Extremadura

No ha prorrogado el toque de queda, pero los horarios de las actividades permitidas no pueden exceder de las doce de la noche y el Consejo de Gobierno ha aprobado un Sistema de Medidas y Aforos en virtud del nivel de alerta.

El aforo es del 50% en el interior de los locales de hostelería, con mesas de hasta 6 personas, y del 85% en las terrazas, con grupos de hasta diez comensales. En los comercios, esta cifra es del 75%.

Galicia

La Xunta de Galicia ha decidido no recurrir a los tribunales para mantener el toque de queda y el cierre perimetral, que dijeron adiós este domingo. Mientras, el horario de bares se permite hasta las 23 horas y el de los restaurantes hasta la 1 de la madrugada.

Las reuniones son de máximo cuatro personas en espacios cerrados y de seis al aire libre, sean de uso público o privado, excepto para quienes cohabitan. Además, se prohíben encuentros de no convivientes entre la 01.00 y las 6.00 horas, tanto en interior como exterior.

Sí se aplicará el cierre perimetral en los municipios de Cambados y Vilanova de Arousa (Pontevedra), Cualedro y Laza (Ourense) y Padrón (A Coruña), donde rige el toque de queda entre las 23 y las 6 horas.

La Rioja

No hay restricciones de movilidad nocturna y el Gobierno autonómico recomienda que las reuniones no superen un máximo de 6 personas.

En hostelería se ha fijado el cierre a las 00.00 horas, un aforo del 50% en interiores, la recomendación de 6 personas por mesa y 2 metros de distancia y está prohibido el consumo en barra. Estas medidas son algo más restrictivas en los municipios de Calahorra, Arnedo, Alfaro y Nájera, al estar en un nivel de alerta superior.

|Escenario en #LaRioja tras el fin del estado de alarma|



❌Restricción de movilidad nocturna (hoy, último día).



❌Confinamiento perimetral.



👉La Comunidad estará en el nivel 3⃣



— Gobierno de La Rioja (@lariojaorg) May 7, 2021

Comunidad de Madrid

Elimina la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios -aunque mantiene la recomendación- y no sigue vigente el toque de queda a partir de este domingo, momento en el que ha ampliado el horario de cierre de bares y restaurantes de once a doce de la noche.

La hostelería tiene un aforo del 50% en interiores y del 75% en exteriores; un máximo de cuatro comensales por mesa en el interior y de seis en las terrazas y se mantiene la prohibición del consumo en barra.

Los centros comerciales pueden abrir una hora más que antes, hasta las once de la noche, con el aforo limitado al 75% de su capacidad máxima, y se amplía la capacidad permitida en las plazas de toros, incluido el de Las Ventas, del 40 al 50%.

Sí se mantiene la estrategia actual de confinamientos por zonas básicas de salud, aunque sin toque de queda y con la ampliación del horario en los establecimientos de hostelería hasta la medianoche.

Región de Murcia

El pasado domingo decayó el cierre perimetral de la comunidad autónoma, al considerar el Gobierno regional que el TSJ no lo ratificaría. Con respecto a los confinamientos por municipios, se aplicará esta medida en aquellos que superen los 250 casos por cada 100.000 habitantes y en los que registren un aumento de la incidencia del 80% con respecto a la semana anterior.

El toque de queda desaparece y pasa a ser una limitación nocturna horaria (desde medianoche hasta las 6 horas) en las actividades no esenciales, como la restauración.

La reuniones están limitadas a 6 personas y en espacios privados se recomienda evitar encuentros de más de una unidad de convivencia. El servicio de restauración y hostelería, cuando se desarrolla en terrazas al aire libre, puede disponer del aforo máximo de mesas permitido, mientras que en el interior es posible ocupar el 30%.

Navarra

Es otra de las pocas comunidades que quiere mantener el toque de queda, establecido por el momento entre las 23.00 y las 6.00 horas. Sin embargo, la Fiscalía de Navarra considera que esta medida no tiene cobertura legal suficiente tras el final del estado de alarma.

Se mantiene el cierre del interior de la hostelería y de toda actividad en zonas cubiertas de establecimientos como bingos, salones de juegos y recreativos. Se podrá consumir solo en las terrazas, abiertas con un aforo del 100%, siempre que se mantenga la distancia interpersonal con un máximo de cuatro personas. Se amplía el horario de apertura hasta las 22 horas.

En domicilios, se limitan las reuniones a un máximo de seis personas de dos unidades convivenciales.

País Vasco

Tras el fin del estado de alarma, han decaído tanto los cierres perimetrales, como el toque de queda y se elimina la limitación de las agrupaciones a 4 personas. El Tribunal Superior del País Vasco no ha ratificado esta pretensión del Gobierno autonómico.

La hostelería debe cerrar a las 22.00, dos horas más tarde que hasta el momento, sigue prohibido consumir en barra o de pie y el aforo en interiores es del 50%. Además, en cada mesa se permite un máximo de 4 personas. Asimismo, permanecen cerrados los establecimientos y locales de ocio nocturno, así como las sociedades gastronómicas, lonjas juveniles y similares.

A las 22.00 horas está fijado el cierre de establecimientos comerciales y el cese de actividades culturales, sociales y comerciales, una hora más tarde que hasta la fecha.