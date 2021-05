Gómez rebutja "posar un moviment per damunt d'un altre" amb el monòlit del 15-M i demana "justa representació"

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la visita que ha realitzat a les instal·lacions situades en la plaça de l'Ajuntament amb motiu de l'inici de la Setmana de l'Urbanisme, La Valentina, preguntada per si l'executiu local ha aconseguit un acord respecte al monòlit i ha consensuat un text d'homenatge.

Divendres passat, el vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís), va assenyalar que el govern municipal es troba en procés de "diàleg" per a consensuar les característiques del monòlit dedicat al 15-M proposat pel primer edil i aconseguir una "solució final".

"Entenem que ha d'haver-hi una justa representació i un homenatge a qualsevol ciutadà o ciutadana que ha utilitzat la plaça" per a reivindicar qualsevol qüestió, ha exposat Sandra Gómez aquest dilluns. Ha apuntat que no hi ha de moment novetat entorn aquest assumpte.

La vicealcaldesa ha dit que a ella i a la resta del grup socialista, integrant al costat de Compromís del govern local, els pareix "bé" que es faça un homenatge a "la participació i al moviment ciutadà" però ha subratllat que ha de servir a tots els que han exposat les seues reivindicacions en la plaça de l'Ajuntament.

"Ens pareix que la idea de retre homenatge a la participació i al moviment ciutadà és absolutament idònia. Ens pareix bé, però ha de ser representativa de tota la ciutadania", ha insistit la responsable municipal.

"Per a nosaltres la reivindicació i els homenatges a la participació ciutadana han de ser històrics per una qüestió de reconeixement. En aquesta plaça han ocorregut diferents fites històriques i segueix havent-hi moviments a dia de hui ciutadans", ha afegit.

"SENSE CAP TIPUS DE COLOR"

Sandra Gómez ha comentat que el passat any "va haver-hi 200 sol·licituds" de "diferents entitats i associacions" per a reivindicar en aquest enclavament "qualsevol causa social, política, econòmica, ecologista o feminista", entre unes altres.

"Crec que que la plaça de l'Ajuntament és un lloc de trobada, de reivindicació, de moviment associat sense cap tipus de color o característica política. Per tant, nosaltres no volem, com ja he dit en alguna ocasió, 'sobrerrepresentar' o posar un moviment per damunt d'un altre", ha manifestat la vicealcaldesa.