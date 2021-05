Quién es quién en el PSOE de Madrid

El batacazo del PSOE-M en las elecciones de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de mayo, con el peor resultado en la historia del partido, se ha saldado con las dos primeras víctimas tras la dimisión del secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, y la renuncia del que fuera candidato en los comicios, Ángel Gabilondo, a recoger su acta de diputado.

Esto deja en una situación de cierta orfandad al PSOE de Madrid al haber perdido a los que han sido sus dos referentes en los últimos años, pero en el partido hay otros portavoces y caras visibles, algunas de las cuales son nuevas incorporaciones.

Isaura Leal Fernández

isaura leal fernández Presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública y diputada en el Congreso de los Diputados.

La diputada en el Congreso y presidenta de la Comisión de Política Territorial y Función Pública, Isaura Leal Fernández, será el nombre de Ferraz ahora en el PSOE de Madrid, tras ser designada como presidenta de la gestora que dirigirá a los socialistas madrileños hasta la celebración del congreso regional a finales de año.

Nacida en Valencia en 1959, Isaura Leal Fernández es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y desde 2015 ha sido diputada autonómica del PSOE en la Cámara madrileña, donde ha sido portavoz en varias comisiones, y que abandonó en 2018 tras ser nombrada comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico.

En el PSOE, está al frente de la Secretaría de Función Pública de la Comisión Ejecutiva Federal y ahora será quien lidere la gestora hasta la completa renovación de la dirección regional del partido en el congreso ordinario.

Hana Jalloul

HANA JALLOUL Doctora en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Fue secretaria de Estado de Migraciones.

Persona de máxima confianza de Pedro Sánchez, Hana Jalloul dejó su cargo de secretaria de Estado de Migraciones, para el que fue nombrada en enero de 2020, para presentarse a las elecciones autonómicas como número dos de Ángel Gabilondo.

Doctora en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público y de padre libanés, Jalloul ya había sido diputada regional en la Asamblea madrileña pero por un breve periodo de tiempo: desde las elecciones de mayo de 2019 hasta enero de 2020, cuando saltó a la Secretaría de Estado.

Su elección como número dos de la lista del PSOE-M hace pensar en ella como relevo natural de Gabilondo en el cargo de portavoz parlamentario.

Reyes Maroto

Reyes maroto Economista y fue ministra de Industria, Comercio y Turismo desde 2018.

Economista de formación, Reyes Maroto se presentó a las elecciones autonómicas de Madrid en 2015, en el puesto número 20 de la lista que ya encabezó Ángel Gabilondo, y se hizo con un escaño en la Asamblea.

Pedro Sánchez la nombró ministra de Industria, Comercio y Turismo en junio de 2018, y en las generales de abril y de noviembre de 2019 fue en las listas del PSOE al Congreso. Una vez formado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, Maroto siguió en su puesto de ministra.

Su vinculación a la política madrileña se ha reavivado cuando, en plena campaña electoral, Ángel Gabilondo aseguró que si llegaba a ser presidente de la Comunidad de Madrid, Maroto sería su vicepresidenta económica.

No obstante, la ministra no ha dejado su cargo en el Gobierno -como sí hizo Jalloul- y no se presentó en la lista del PSOE al 4M.

Mercedes González

MERCEDES GONZÁLEZ Asesora del PSOE-M y Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial.

Vinculada al PSOE-M desde hace muchos años, Mercedes González es otro de los nombres que pueden tener peso a medio plazo en el socialismo madrileño.

Ya desde 2007 trabajó como asesora del grupo socialista en la Asamblea, y entre 2009 y 2011 como asesora de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno y Ministerio de Política Territorial.

En 2015 fue elegida concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, cargo que volvió a lograr en las elecciones municipales de 2019, a las que se presentó como número dos de Pepu Hernández, cuya campaña coordinó.

En marzo de este año, González dejó el Ayuntamiento de la capital para sustituir a José Manuel Franco como delegada del Gobierno en Madrid, un cargo que otorga proyección y desde el que podría convertirse en una cara conocida del socialismo madrileño.

Pilar Llop

PILAR LLOP Magistrada y exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género y presidenta del Senado.

Magistrada y exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop es presidenta del Senado desde diciembre de 2019, cámara a la que llegó ocupando un escaño por designación autonómica, ya que también es diputada de la Asamblea de Madrid.

Concurrió por primera vez en la lista del PSOE-M a la Asamblea -aunque lo hizo como independiente- en 2015, como número 8 de la candidatura de Gabilondo.

Con la llegada de Sánchez al Gobierno, en julio de 2018 Llop pasó a ser delegada del Gobierno para la Violencia de Género, renunciando a su escaño en la Asamblea de Madrid.

No obstante, en abril de 2019 dejó el cargo para concurrir como número dos de Gabilondo y fue elegida senadora en representación de Madrid.

En la Cámara Alta, y a propuesta del PSOE, fue elegida presidenta, puesto desde el que ha vuelto a formar parte de la candidatura del PSOE al 4M, aunque esta vez como número tres, después de Gabilondo y Jalloul.

Juan Lobato

JUAN LOBATO Alcalde de Soto del Real y diputado de la Asamblea de Madrid.

Licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas y técnico de Hacienda del Estado, Juan Lobato es alcalde de Soto del Real y diputado de la Asamblea desde las elecciones municipales y autonómicas de 2015.

El nombre de Lobato, de 36 años, forma parte del sector joven de los socialistas madrileños y suena como futuro aspirante a dirigir el PSOE de Madrid tras la dimisión de José Manuel Franco como secretario general, un cargo que ya se disputó con él en las primarias de 2017, a las que también se presentó el exparlamentario regional Eusebio González Jabonero.

Lobato, de 32 años, apoyó la candidatura del exlehendakari Patxi López en las primarias del PSOE que también se celebraron ese año, en las que Pedro Sánchez fue elegido como secretario general.

Mónica Carazo

MÓNICA CARAZO Secretaria general del PSOE en Rivas y vicealcaldesa en el municipio.

Licenciada en Arquitectura en 2009 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Politécnico de Madrid, Mónica Carazo es secretaria general del PSOE en Rivas y vicealcaldesa en el municipio desde 2020, tras un acuerdo con el Gobierno municipal formado por IU-Más Madrid-Equo y Podemos.

Carazo, que fue diputada regional en la anterior legislatura, fue nombrada por Ferraz para coordinar la campaña electoral de la candidatura de Gabilondo a los comicios autonómicos y, a sus 37 años, también forma parte del sector más joven de los socialistas madrileños y forma parte de la Ejecutiva regional.

Pepu Hernández

PEPU HERNÁNDEZ Candidato al Ayuntamiento de Madrid y portavoz socialista.

Independiente, el que fuera seleccionador nacional de baloncesto y entrenador Pepu Hernández se incorporó a la lista socialista como candidato al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de mayo de 2019 como fichaje estrella de Pedro Sánchez, a quien conocía de sus años de estudiante en el Instituto Ramiro de Maeztu.

Su popularidad no se tradujo en votos y el PSOE-M quedó en cuarto lugar, con ocho concejales -uno menos que en 2015-, lo que supuso el peor resultado obtenido por los socialistas en la capital.

Pese a ello, Pepu Hernández se ha mantenido en su puesto en el ayuntamiento y como portavoz socialista participa activamente en los plenos y se recorre la capital atendiendo los problemas de los barrios y distritos.