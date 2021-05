Jesús Calleja, "llorando como nunca" con Miguel Ángel Revilla y la Guerra Civil en 'Planeta Calleja'

El aventurero Jesús Calleja deja claro desde el principio que él no hace entrevistas -"no soy periodista", dice-, que él charla con sus invitados. Y lo hace con el carisma y la empatía que le permite desbaratar las corazas de todo con el que se cruza.

Planeta Calleja regresa con nuevos episodios e invitados, como Paula Echevarría, a la que veremos en Kenia; Omar Montes en la Laponia sueca; Silvia Abril y Toni Acosta en Maldivas; Maribel Verdú en las exóticas islas de Santo Tomé y Príncipe; Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, en Islandia; el chef Ángel León en Dubái; y Santi Milán en Etiopía.

Pero será este domingo (21.30 h en Cuatro) cuando podamos ver una de las emisiones más emocionales del programa.

Calleja acompañará al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en un complicado ascenso hasta una cueva en Cantabria en la que estuvo escondido en pésimas condiciones Segundo Bores, un guerrillero de la Guerra Civil, para evitar ser apresado por el bando rival. "La cueva está exactamente igual que cuando la abandonó el último día en el año 44. Nadie ha estado allí desde entonces", explica Revilla.

"El de Miguel Ángel Revilla es el programa más emotivo que he grabado en mi vida, nunca he llorado como en ese programa, sin tener que ir lejos de casa", avanzaba Jesús Calleja durante la presentación del espacio de Cuatro, en el que acompaña a personajes famosos a lugares exóticos.

Con Revilla ha revivido, de primera mano, "historias reales de la Guerra Civil, con caras, con historias reales, de un bando y otro. Es el programa más emocional de largo. Hay que verlo para que no se nos olvide lo que pasó y para que veamos adónde se puede llegar con la sinrazón y cuando se nos va la cabeza con la política, porque se llega ahí más rápido de lo que parece", hace ver sabiamente el aventurero.

Esta temporada también veremos testimonios y viajes como el de Willy Bárcenas, hijo de Luis Bárcenas. "Ver a tu padre y tu madre en la cárcel y que te estés buscando la vida por tus propios méritos con todo ese cóctel en la cabeza...", avanza Calleja sobre los días que compartió con el joven cantante de Taburete, que "no justifica nada en absoluto, lo que está mal está mal y él lo dice", explica Calleja, sobre lo sucedido con su padre y las irregularidades de la contabilidad del PP, de las que era responsable y por las que está enjuiciado.

"Hay momentos durísimos que me echo las manos a la cabeza de cosas que él me cuenta", avanza Calleja.

También ha viajado con Omar Montes, del que dice: "No deja indiferente a nadie, hace cada cosa… de repente te monta un show y tiene una imaginación desbordante y te monta una película y te la zampas". "Es un cacho de pan y viene de una vida muy dura y se ha hecho a sí mismo", añade.

Aunque no aparecerá en esta temporada si no en la siguiente, también habla de Kiko Rivera, con el que ha estado en Nepal. "Otro cacho de pan, un buen chico, una persona de la que puedo decir que es mi amigo. Hemos tenido conversaciones que me han descolocado. He hecho las pausas más grandes, porque te cuenta cosas que te sobrecogen, con historias familiares tremendas", dice el aventurero.