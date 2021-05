El exvicepresidente, Pablo Iglesias, ha dimitido de todos sus cargos, tanto institucionales y como dentro de su partido, para dejar la política tras los resultados electorales del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. La noticia ha causado un gran revuelo entre sus seguidores y, más aún, entre sus detractores que agradecen la marcha de Iglesias tras la victoria de Ayuso.

El exlíder de Podemos deja el proyecto que lidera oficialmente desde el año 2014 y achaca su decisión a la necesidad de dejar que el plan político y social del partido de izquierdas puede avanzar. Iglesias acusó a "aquellos contrarios a la democracia" de convertirlo en un "chivo expiatorio", por lo que debía apartarse de la política y no "ser un tapón para la renovación de liderazgos" en la formación.

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa han analizado este jueves la marcha del candidato de Podemos y su paso por la esfera política, desde el nacimiento de su partido, pasando por su temporada en Moncloa y el último sprint electoral para conseguir que Unidas Podemos no desapareciera de la Asamblea de Madrid. Javier Ruiz se ha enfrentando a sus compañeros de debate y ha denunciado el acoso mediático que ha sufrido el líder de izquierdas estos últimos años.

¿Se han traspasado límites éticos por parte de los medios?

Ana Rosa y José María del Olmo han apuntado a que Podemos ha perdido relevancia y que a pesar de ser "un partido marginal" como lo era en su momento IU ocupa demasiado espacio en los medios. Ruiz ha argumentado que gran parte de la situación que atraviesa el partido de Irene Montero y compañía es la sobrexposición que ha sufrido la formación política. "Ha habido tales pasadas de algunos medios de comunicación con Podemos, hemos traspasado límites éticos intolerables", ha comentado el periodista.

"Se ha publicado la ecografía de sus hijos, se han colado en su casa para hacer reportajes. Se han violado cosas que yo no doy crédito todavía. Claro que ha habido mucha ocupación mediática, para destruir la formación", ha seguido argumentando el colaborador. El presentador de televisión ha reconocido que suele discrepar en casi todo con Pablo Iglesias, pero que cree firmemente que "ese aliento mediático ha estado, pero para cargárselo".

Iglesias dimite tras un año de acoso en la puerta de su casa

"Me preocupa sólo una cosa: si acosando a una persona durante un año a la puerta de su casa, si persiguiendo allí donde va de vacaciones, si mandándole balas, si todas estas cosas consiguen echar a un político, cuidado. Cuidado donde estamos entrando", ha sentenciado Ruiz tras hacer autocrítica de los medios. "Yo siempre he criticado que haya un escrache en casa de Pablo Iglesias. Pero no podemos dejar que se haga el mártir. Los políticos del PSOE y PP tienen miles de esas", ha comentado Pilar Gómez.

El del Olmo dice que Podemos es irrelevante, que sale mucho en los medios, Javier Ruiz le contesta que sí, que salen mucho pero para cargárselo, mientras Ana Rosa que sólo tienen 7 años y va a desaparecer. Villareja, que están en el gobierno eh.

Gracias @Ruiz_Noticias pic.twitter.com/PD6mEE9uDh — 🏳️‍🌈💜𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) May 6, 2021

La presentadora que había intentado anteriormente intervenir en el debate ha interrumpido a sus compañeros para añadir: "En España nunca nadie ha entrado en la vida personal de los políticos. Otra cosa es la crítica legítima de la acción política. Y él se ha pasado mucho con mucha gente y al final uno recibe la medicina". Estas palabras llegan tras varios encontronazos entre Quintana y el representante morado, este ha acusado a la comunicadora de difundir bulos sobre la formación y ella de querer limitar la libertad de expresión.