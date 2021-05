Cuadros con mensaje y 'Narrativas con sentimientos', así es la exposición de pintura de Ana Westley

"Algunos dicen que mis cuadros son muy oscuros, pero eso será porque soy muy alegre", dice risueña Ana Westley, una artista que pasó de escribir con lápiz y máquina a escribir "con pinceles", como ella afirma.

Westley fue la ganadora del Premio Ciudad de Getafe (Salón de Otoño de la AEPE, 2019) gracias a la obra Marea baja (arriba, en la foto), pero la correspondiente exposición que le correspondía al galardón tuvo que suspenderse por la pandemia. Ahora se ha recuperado por fin, bajo el título Narrativas con sentimientos.

Ana Westley llegó a España en 1968, con apenas 20 años. Aquí conoció "a un español encantador" y aquí se quedó. Nacida en Alemania de padres estadounidenses y abuelos noruegos, creió entre Oslo, Washington y Boston. Estudió Literatura y Psicología en el Kalamazoo College de Michigan.

Sin embargo, su vida laboral más intensa sería como corresponsal del The New York Times y de The Wall Street Journal, entre otros medios.

Finalmente, dejó el periodismo para dedicarse de pleno a la pintura, un arte en el que se centra en "narrativas, algunas perturbadoras y otras llenas de sentimientos felices y pensamientos provocadores", según el folleto de la exposición que se puede ver del 6 al 26 de mayo en la Sala de Exposiciones Lorenzo Vaquero de Getafe (C/ Ramón y Cajal, 22, Getafe, Madrid. De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas).

Ana Westley expone "una selección de sus obras más representativas que reflejan momentos de tensión, serenidad y ternura". Otras obras suyas como Encrucijada, de estilo realista moderno, e Insomnia, abstracto, ya pudieron verse, pues fueron catalogadas en el Salón de Otoño de 2018 y 2020, respectivamente.