Bonig deja también el acta de diputada: "Me voy porque no cuento con la confianza de la dirección del PP"

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, se ha despedido este jueves de sus cargos en el partido, también de síndica en Les Corts, después de que este lunes anunciara su decisión de no presentarse al próximo congreso regional de la formación política y ha anunciado que además deja el acta como diputada en la cámara valenciana.

"Me voy porque no cuento con la confianza de la dirección del PP", ha admitido, pero por "respeto" a la institución, a las siglas del partido y a los votantes y militantes, ha decidido dar "un paso al lado" y no presentarse a las primarias.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa convocada de urgencia, previa a la Junta Directiva que convocará el próximo congreso regional, y en la que se ha mostrado emocionada y con lágrimas para asegurar que lo hace "a su pesar" y "con pesar" porque le habría gustado volver a tener una "segunda oportunidad" de recoger el fruto de un trabajo que ha defendido y del que se encargó en los momentos más duros. Bonig ha afirmado que así se lo manifestó al secretario general del PP, Teodoro García Egea, y al propio presidente del partido, Pablo Casado.

"Soy una persona que he dado la cara siempre, no me he escondido nunca", ha dicho, se ha definido como "española, buena valenciana, orgullosa de ser del PP", del que "ha sido, soy y seré militante", en una marcha en la que se ha acordado, también, de la figura de la exalcaldesa de València y senadora, Rita Barberá, y ha lamentado la decisión de reprobarla en el Parlamento valenciano.

