Bonig deixa també l'acta de diputada: "Me’n vaig perquè no compte amb la confiança de la direcció del PP"

La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, s'ha acomiadat aquest dijous dels seus càrrecs en el partit, també de síndica en Les Corts, després que aquest dilluns anunciara la seua decisió de no presentar-se al pròxim congrés regional de la formació política i ha anunciat que a més deixa l'acta com a diputada en la cambra valenciana.

En les seues primeres declaracions als mitjans de comunicació després de conéixer-se que no optarà a la reelecció després de sis anys al capdavant del PPCV, ha indicat que fa "un pas al costat" per a deixar pas als qui "gaudeixen del beneplàcit de Gènova", en al·lusió a la seu nacional del PP.

"Me’n vaig perquè no compte amb la confiança de la direcció del PP", ha admés, però per "respecte" a la institució, a les sigles del partit i als votants i militants, ha decidit no presentar-se a les primàries.

Així ho ha indicat en una roda de premsa convocada d'urgència, prèvia a la Junta Directiva que convocarà el pròxim congrés regional, i en la qual s'ha mostrat emocionada i amb llàgrimes per a assegurar que ho fa "al seu pesar" i "amb pesar" perquè li hauria agradat tornar a tindre una "segona oportunitat" de recollir el fruit d'un treball que ha defensat i del qual es va encarregar en els moments més durs. Bonig ha afirmat que així li ho va manifestar al secretari general del PP, Teodoro García Egea, i al mateix president del partit, Pablo Casado.

"Sóc una persona que he donat la cara sempre, no m'he amagat mai", ha dit, s'ha definit com a "espanyola, bona valenciana, orgullosa de ser del PP", del qual "ha sigut, sóc i seré militant", en una marxa en la qual ha recordat, també,la figura de l’exalcaldesa de València i senadora, Rita Barberá, i ha lamentat la decisió de reprovar-la en el Parlament valencià.

"Els puc assegurar que no em penedisc d'haver pres les regnes del PPCV quan ningú s'atrevia i ningú volia, ni de deixar-les ara, que sembla ser que tothom les vol, això és un senyal que les coses s'han fet relativament bé", ha asseverat, i ha defensat que s'ha dedicat més als interessos de la seua terra que als "contrincants o adversaris interns".

Seguir en política "de moltes formes" sense càrrecs públics

Bonig, que no ha pogut evitar l'emoció en alguns moments, ha afirmat que continuarà sent militant del partit però ara necessita "prendre distància" i "reflexionar", i ha assegurat que es pot fer política "de moltes formes": en primera línia, en segona, en fundacions o en la societat civil, no exclusivament en càrrecs públics.

Ha agraït a la direcció nacional del partit que li hagen oferit càrrecs, però ha destacat que ella va entrar en política "per convicció i per principis".

Bonig ha assegurat que la seua decisió ha sigut "molt difícil", però coherent, i ha manifestat: "Lliure vaig ser per a entrar i lliure sóc per a eixir", ha afirmat.

La renúncia a l'escó, el dilluns

Bonig ha precisat que formalitzarà dilluns que ve en Les Corts la renúncia a l'escó, després del que el grup parlamentari es reunirà per a decidir quina persona la substitueix com a portaveu del grup, i que aquest dijous a la vesprada, quan la Junta Directiva del partit convoque el congrés i nom al comité organitzador, aquest s'encarregarà del procés congressual.

Ha insistit que li hauria agradat presentar-se a la reelecció, com sempre va sostindre mentre creia que tenia la confiança de la direcció nacional del partit, fins que se li va dir "que no, que hi havia un millor candidat", en al·lusió, sense citar-lo, al president del PP d'Alacant, Carlos Mazón.

Bonig ha admés que li hauria agradat que tot això s'haguera fet "d'una altra forma", però cal tindre "generositat i responsabilitat per a evitar un fraccionament" que puga ser aprofitat pels adversaris polítics del partit.

"Possibilitat d'una bolcada electoral"

La dirigent popular, qui ha recordat que va entrar en política en 2007, ha revelat que una enquesta del PPCV elaborada a l'abril reflecteix que hi ha "possibilitat de bolcada electoral" a la Comunitat Valenciana, perquè en aquests moments hi ha un "empat tècnic" entre els populars, amb 30-31 escons, i el PSPV-PSOE, amb 29-31.

Bonig ha insistit que ha treballat "molt dur" per a superar una etapa d’"enorme foscor" en el partit, amb "decisió, passió i valentia", i ha assegurat que li han avergonyit, li avergonyeixen i li ho continuaran fent els qui amb la seua conducta han entelat la labor del PPCV.