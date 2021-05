Carmena dice que "desde hacía tiempo Iglesias no estaba haciendo la política que la sociedad exigía"

"Iglesias, de feia un temps, no estava fent la política que la societat exigia. És intel·ligent i era conscient que s’havia equivocat i que anava per una ruta on era molt difícil tornar enrere sense quedar-se’n fora." @ManuelaCarmena #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/KlF2Wn1ijy pic.twitter.com/vRh1lITHaV