Predicciones inventadas: cosas que los conspiranoicos decían que ocurrirían pero no sucedieron

En los últimos meses hemos comprobado cómo los desinformadores han difundido predicciones inventadas para desinformar. Aseguran que en un día en concreto va a suceder algo extraordinario pero, llegada la fecha, nada ocurre. Por este motivo, en Maldita.es hemos apuntado muchas de estas falsas predicciones que se han difundido en los últimos meses asegurando que ocurrirían en un momento dado, para poder desmentirlas.

No hay que olvidar que, aunque algunas pueden parecer inverosímiles, llegan a miles de personas y generan desinformación entre la población que las recibe.

Predicciones inventadas para influir en la campaña del 4 de mayo

En la campaña electoral de las pasadas elecciones en la Comunidad de Madrid no sólo hemos visto bulos, también han circulado predicciones futuras por las que nos habéis preguntado a través de nuestro chatbot (+34 644 22 93 19) y que no hemos podido desmentir hasta que no han pasado las supuestas fechas en las que aseguraban que ocurriría.

Predicciones inventadas para influir en la campaña del 4 de mayo Cedida

Un ejemplo es el hilo del usuario de Twitter Marcial Cuquerella, que ya había difundido otros bulos de los que os alertamos en Maldita.es. Este empieza diciendo que el 1 de mayo los medios de comunicación iban a informar de "la detención de los responsables del envío de cartas a Marlaska, Iglesias y la directora de la Guardia Civil", y que estos serían descritos como "gente turbia y radical" con un "pasado poco conocido y probablemente miembros de un grupo radical neonazi".

Sin embargo, a través de una búsqueda avanzada por fecha hemos comprobado que ese día no se informó ni de la detención de los responsables de esos envíos ni les describieron de esa forma. Marcial Cuquerella también se inventó otras predicciones como que “la derecha no va a votar, tiene miedo” y “arrasa la izquierda”, tras “una rueda de prensa institucional de Sánchez junto con los partidos 'demócratas' y rebotada por todos los medios” el “3 de mayo por la noche”. Predicciones que tampoco se cumplieron.

No, la pandemia de la COVID-19 no terminó en marzo de 2021

Una de las predicciones inventadas que difundió el canal de Telegram “Noticias Rafapal” es que la pandemia de la COVID-19 se acabaría el 1 de marzo, fecha en la que se volvería "a la normalidad", pero no fue el caso, como podemos ver.

Unos días después, Rafapal retrasó el supuesto final de la pandemia a abril, pero la realidad es que ese final no llegó ni en marzo ni lo ha hecho en abril ni en mayo.

Usan predicciones abiertas para desinformar

Estas cuentas no siempre especifican qué es lo que va a ocurrir en una fecha determinada. De hecho, hay veces en las que simplemente dicen que en un día concreto va a producirse "la locura", sin especificar en qué consiste esa "locura". El hecho de no detallar esas predicciones y de dejarlas abiertas les permite coger cualquier suceso posterior para decir que su profecía se cumplió.

El "reseteo" del sistema monetario que nunca llega

El "reseteo" del sistema monetario que nunca llega Cedida

Otra de las desinformaciones recurrentes en estos canales de Telegram es la que asegura que se va a dar paso a un "reseteo" del sistema monetario. Según Rafapal, ese cambio financiero "debería estar finalizado a principios del mes de abril", cuando el dólar-oro sustituirá al dólar de la Reserva Federal y las entidades globalistas serán absorbidas por la Alianza. Spoiler: el dólar sigue siendo la moneda oficial de los Estados Unidos.

Clonaciones y detenciones de políticos y famosos: un bulo que siempre vuelve

Un clásico de las teorías de la conspiración es el de las supuestas detenciones de la "elite" que nunca llegan, o el de las clonaciones a las que estarían sometiendo a los principales mandatarios internacionales. Rafapal también difundió este bulo en marzo de 2021, asegurando que ese mes ya habían sido "sustituidos" personas como Emmanuel Macron, Angela Merkel, Boris Johnson o Justin Trudeau.

Clonaciones y detenciones de políticos y famosos: un bulo que siempre vuelve Cedida

Por muy absurdas o inverosímiles que te parezcan, recuerda que estas teorías de la conspiración llegan a decenas de miles de personas que, en ocasiones, las difunden como si fueran reales. Por eso, es importante que si detectas alguna nos la envíes a través de WhatsApp al +34 644 22 93 19.