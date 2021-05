Gómez demana per a la Plaça de l'Ajuntament un monòlit "més generós" i "amplitud de mires" més enllà del 15-M

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera després que l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó (Compromís), anunciara aquest dilluns la instal·lació d'un monòlit en la plaça de l'Ajuntament per a commemorar el desé aniversari del 15-M, en el mateix lloc que fa una dècada "va ser protagonista d'una mobilització inèdita per a la democràcia".

La també edil de Desenvolupament Urbà i portaveu del govern local que conformen Compromís i PSPV ha considerat, preguntada per aquest assumpte en la roda de premsa de presentació de la Setmana de l'Urbanisme, que aquest homenatge hauria de ser "més inclusiu" perquè "tots els moviments ciutadans es vegen representats" en ell, tenint en compte que la plaça de l'Ajuntament és "un espai de referència".

Sandra Gómez ha assenyalat que aquest és la postura del PSPV i ha dit que no coneixia la proposta abans de parlar d'ella el primer edil, després del que ha exposat que és un "anunci per part d'un partit polític" i ha apuntat que "no ha comptat amb el debat previ del govern".

La vicealcaldesa ha manifestat que "el principal valor històric que té" la plaça de l'Ajuntament "és que ha sigut un espai on han nascut, s'han desenvolupat i han tingut lloc importants fites històriques" que han congregat ciutadans i entitats al llarg dels anys.

Entre ells ha citat la proclamació de la República, la presència d'intel·lectuals pel Congrés Internacional d'Escriptors de 1937, la reivindicació de l'Estatut d'Autonomia, el 8 de març de 2018, la celebració de l'Orgull LGTBI, el 'No a la guerra', i l'1 de maig del passat dissabte.

Així mateix, Gómez ha al·ludit a "moviments que de forma constant han mantingut les seues reivindicacions" en aquest enclavament com "les dones que cada primer dimecres de mes es reivindiquen en la seua lluita contra la violència de gènere" o "'las sillas del hambre' durant molts anys".

"Això significa que la plaça de l'Ajuntament, igual que ho va ser el 15-M, és un espai que ens congrega i ens arreplega a tots i totes en diferents moments històrics, per diferents motius o causes", ha exposat.

La responsable municipal ha reconegut que el 15-M va ser "una causa també molt ressenyable i històrica" però ha insistit a pensar en un element d'homenatge més ampli. "Per a nosaltres tot té valor. El que no volem és aplicar una mirada que superpose una causa o un moviment ciutadà a uns altres", ha declarat.

"DE TOTS I TOTES"

En aquesta línia, Sandra Gómez ha considerat que el PSPV defèn per a una "plaça que és de tots i totes" una "postura integradora" i "inclusiva" en la qual, "qualsevol espai i reivindicació històrica es puga veure representada en qualsevol tipus de simbologia o homenatge" perquè "uns no se superposen a uns altres".

"El 15-M, que va tindre lloc en 2011, va ser un moviment molt important però objectivament la participació ciutadana, els moviments de lluita ciutadans que han aconseguit grans fites i avanços per a la nostra societat s'han desenvolupat al llarg de la història. No van començar en 2011. No va ser l'inici del despertar ciutadà. No podem caure en el parany de creure, perquè un o un altre se senta més vinculat políticament a un moviment ciutadà, que naix la participació política" amb ell, ha asseverat.

Així, la vicealcaldesa ha insistit en la necessitat de tindre "amplitud de mires, ser més generós", tindre "una perspectiva històrica més àmplia" i "reconéixer a tots els moviments ciutadans que han tingut lloc en la plaça de l'Ajuntament molt abans de 2011".

"La nostra postura, com no podia ser d'una altra manera i com representa al Partit Socialista, és donar una mirada molt més inclusiva" amb la qual "tothom se senta representat", ha subratllat Gómez.

"NO SERÍEM JUSTS"

En conseqüència, ha instat al fet que "l'homenatge" que es faça en la plaça de l'Ajuntament "siga a qualsevol moviment, entitat o fita que haja aconseguit transformar o fer avançar la ciutat" sense cenyir-se "a un moviment concret" per a no excloure. "Eixa és la nostra postura i eixa és la que anem a defendre", ha insistit, alhora que ha reiterat que no es pot limitar el reconeixement a un temps determinat.

"No seríem justs amb les generacions que ens precedixen o amb les quals vindran després. Per açò apostem per una representació àmplia, perquè qualsevol moviment se senta representat en eixe homenatge a la mobilització i la participació ciutadana", ha agregat la portaveu socialista.