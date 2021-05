El Govern no aprobará por ahora cambios legales para aplicar el toque de queda y confinamientos a partir del 9 de mayo

El Govern ha cambiado de opinión y no aprobará el marco normativo que, según había explicado, tenía que permitir aplicar medidas extraordinarias como el toque de queda o confinamientos perimetrales cuando decaiga el estado de alarma, el 9 de mayo.

Fuentes del Govern han explicado a la ACN que no se prevé aprobar un nuevo decreto y recuerdan que ya se hizo una modificación de la ley de salud pública de Cataluña para aplicar el verano pasado el confinamiento de la comarca del Segrià.

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, adelantó este lunes que si se mantienen los actuales datos epidemiológicos no habrá que mantener el toque de queda nocturno a partir del 9 de mayo. Una decisión, no obstante, que todavía no es del todo firme. También está aún por ver si se mantiene el confinamiento perimetral en Cataluña.

A pesar de que inicialmente estaba previsto que solo compareciera Budó, por la noche el Govern modificó la convocatoria añadiendo la presencia también del vicepresidente con funciones de presidente, Pere Aragonès.