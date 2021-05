Ribó anuncia un monòlit en la Plaça de l'Ajuntament pel 10º aniversari del 15

A més, el pròxim 14 de maig s'inaugurarà una exposició fotogràfica commemorativa, que es perllongarà fins al 13 de juny. En aquesta mostra, la ciutadania podrà "recuperar les fotografies que van definir unes setmanes de mobilització" a través d'imatges gràfiques realitzades per diferents fotògrafs valencians, sota la coordinació de l'especialista en Història contemporània i professor de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València Jorge Ramos i la fotoperiodista Estrella Jover.

Ribó ha subratllat que el 15-M es va dur a terme "en resposta amb caràcter general de la crisi econòmica en la societat", per a "qüestionar l'austericidi" i per "els greus casos de corrupció política, que a València estaven en un moment explosiu".

Així mateix, ha remarcat que es va tractar d'una mobilització apartidista i de tota la societat" i ha destacat que va ser un esdeveniment "molt important i que tots els valencians hem de poder recordar".

Al costat de la mostra gràfica i amb vocació de "perpetuar eixe record", l'alcalde ha avançat que s'instal·larà un monòlit commemoratiu. En concret, serà una estructura de formigó de color groc, de 180 per 55 centímetres, la col·locació dels quals es preveu pròxima a la façana de l'edifici consistorial.

"MONUMENT A LA COENTOR"

La portaveu del Grup Municipal Popular, María José Catalá, ha criticat la instal·lació del monòlit perquè ho veu una "falta de respecte" i un monument a la "coentor" i ha criticat que Ribó i el PSPV han pres aquesta decisió de forma "unilateral i sense passar per ple ni comissió alguna". "És una falta de respecte al patrimoni de tots els valencians i a la protecció patrimonial que ha de tindre qualsevol actuació urbanística", ha agregat.

Catalá ha defès que la plaça de l'Ajuntament és "de tots els valencians i no solament dels votants de Ribó", a qui ha acusat de voler "salvar l'esquerra i a Podem" perquè estan "en plena descomposició". "Demà en les eleccions a Madrid es demostrarà", ha augurat.

La 'popular' ha censurat la "visió de conjunt de l'alcalde" perquè, al seu juí, "actua només per a uns ciutadans". "Està obsessionat amb fer de la plaça de l'Ajuntament una plaça roja i un monument a la coentor, igual et trobes amb un bidó que ara amb un monòlit del 15M", ha assegurat, al mateix temps que ha recordat que el PP va demanar que es col·locara en el mateix emplaçament un monument als pirotècnics, que són "els verdaders protagonistes de la plaça de l'Ajuntament".

Per la seua banda, el portaveu de Cs en el consistori, Fernando Giner, ha proposat que s'instal·le un monòlit en "la plaça de tots", però en honor a la Real Senyera, en lloc de per l'aniversari del 15-M, que ha qualificat de "fet puntual".

"Des del balcó del consistori baixa cada any la Real Senyera, en la plaça celebrem la festa de les Falles i homenatgem els nostres equips de futbol i bàsquet, però a Ribó això no li importa, segueix amb la seua obstinació de fer una ciutat a la seua ideologia", ha criticat, al mateix temps que ha demanat a l'alcalde que "deixe de polititzar i ideologitzar València" perquè "ha de governar per a tots els valencians, no solament per als seus".

L'edil de Cs ha subratllat que el monòlit del 15-M es pensa instal·lar amb una "absoluta falta de diàleg, sense haver-se debatut en la junta de portaveus i, a més, s'ha va a fer una exposició en la plaça contractada amb total opacitat".

Sobre el procés usat per a la contractació, el portaveu de Cs ha denunciat que Ribó "s'escuda en la figura del contracte privat, que està reservada per a la creació artística o literària, per a concedir-ho a dit, i no tramitar-ho sota les normes de la contractació menor ni demanar més pressuposats".

"El monòlit se situarà al costat de la façana d'un edifici protegit, com és la Casa Consistorial, sense que existisca cap dictamen de la comissió de Patrimoni", ha denunciat, i ha avançat que, en cas que es dugui a terme finalment, la seua formació presentarà un recurs de reposició i demanarà que institucions com el Consell Valencià de Cultura o l'Acadèmia de Belles arts de Sant Carlos "donen la seua opinió".