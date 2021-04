El capitán del puerto, sobre el padre de las niñas desaparecidas: "Da tres viajes con maletas y no parecían pesadas"

En una entrevista en Espejo Público, el capitán del Puerto Deportivo de Santa Cruz de Tenerife describió a Tomás Antonio G., padre de las niñas desaparecidas, en estado de nerviosismo tras embarcar en su pequeña lancha con varios bultos antes de desaparecer.

"Lo encontraron nervioso, sobre todo la segunda vez es cuando más nerviosos lo notaron. La primera vez que vino ese día lo encontraron normal, como un día cualquiera", ha narrado el capitán del puerto deportivo.

Preguntado por los bultos que portaba, el capitán ha dicho que no los contaron, pero que "da tres viajes con maletas de distintos tamaños: una mochila tipo colegio, algún petate y alguna bolsa platica, no se ve tampoco que sean muy pesadas, parece que está transportando ropa".

Además, sobre el supuesto encuentro de Tomás Antonio G. con la Guardia civil, el capitán dice que "él no lo sabe", pero que según le comentan otros trabajadores del puerto le preguntan que porque está ahí si hay toque de queda y Tomás alega no conocer la hora porque no tenía móvil.

Sobre los hechos, hay varias líneas de investigación abiertas y no se descarta ninguna hipótesis sobre su paradero y se pide colaboración para localizarlos lo antes posible. Por el momento, un juzgado de Güímar ha abierto diligencias, declaradas secretas, por un presunto delito de secuestro parental.