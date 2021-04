Antonio Canales es el primer expulsado definitivo de 'Supervivientes': Palito y Lola se quedan en Isla Destierro

Este jueves Telecinco emitió una nueva gala de Supervivientes 2021, y esta se saldó con la primera expulsión definitiva de la edición, que resultó ser la de Antonio Canales. Durante la última semana, este había convivido junto a Lola (La isla de las tentaciones 3), con quien había aprendido a verle el lado positivo a Isla Destierro, deleitándose con la pesca o los animales que observaban.

Tanto es así, que ha reiterado el agradecimiento a la joven por todo lo aprendido, y la califica como toda una Amazonas. Por su parte, Lola rompió a llorar al saber que le tocaba despedirse de Canales. Además, este marcha justo cuando le habían regalado unos calzoncillos, después de que el programa quedara impresionado con sus remiendos.

"Me voy lleno de cosas nuevas. He podido rebuscar en el niño que creí que estaba perdido, y no está perdido. Me voy dando las gracias y, además, siendo un buen superviviente", dijo.

Sin embargo, cabe destacar que la esencia leonesa no se queda sola. Y es que, desde este jueves pasa a convivir con Palito Dominguín, quien fue desterrada después de una semana en la que tuvo problemas de salud. Pero esto no hizo que la joven perdiera la ilusión por el concurso, ni mucho menos.

De hecho, una vez se supo que debía abandonar La Palapa, ofreció una de las despedidas más emotivas hasta la fecha cuando, entre lágrimas, agradeció no solo a sus compañeros, sino al equipo de producción y realización del concurso. "Te reconozco que me he quedado triste", le dijo después Lara Álvarez a Jorge Javier Vázquez, justo antes de que este hiciera un calvo para despedir el programa.

Quizá por eso la audiencia decidió regalarle una semana más en el concurso a Palito, pues salió victoriosa del televoto que la enfrentó a Lola y a Antonio Canales, quien resultó el primer expulsado definitivo del programa.