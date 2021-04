Paz Padilla habla de su marido en 'Ya es mediodía': "El duelo empezó el día que sabía que mi Antonio se moría"

Paz Padilla ha visitado este miércoles el plató de Ya es mediodía para promocionar su nuevo libro, El humor de vida. En él, la actriz cuenta cómo vivió la enfermedad de su marido y su posterior muerte, un testimonio personal que puede ayudar a muchas personas a saber sobrellevar la pérdida de un ser querido.

La presentadora de Sálvame ha explicado que su experiencia con el budismo ha sido esencial para superar este trance y seguir viviendo con la pérdida del amor de su vida. La humorista ha contado que mucha gente se pregunta cómo puede estar tan sonriente y ella ha confesado que no siempre disfruta de un elevado estado de ánimo: "Ya lloro todo lo que tengo que llorar en mi casa".

La intérprete ha contado que cada día medita al despertarse y que ese momento de reflexión le hace llorar y desahogarse y, desde ahí, continuar el día con buen humo: "La meditación me ha salvado". Paz ha comentado que su gran consuelo es el amor, el amor que sentía por su marido y por el amor que tiene de aquellos que le rodean. La actriz ha detallado que en estos últimos años ha aprendido a controlar sus emociones cuando tuvo que aceptar el destino de su marido: "El duelo empezó el día que supe que mi Antonio se moría".

La gaditana ha explicado que tuvo que aceptar la muerte como algo natural y prepararse para la marcha del amor de su vida, mientras ayudaba a su marido a afrontar su propia muerte. "Tu pensamiento cambia tus emociones, si tú entiendes que la muerte forma parte de la vida, tu emoción va acompañada de la positividad", ha comentado la invitada.

Paz Padilla ha contado que la peor sensación es el miedo, la incertidumbre de no saber cómo se va a desenvolver todo y que la única forma de combatir estos sentimientos es con amor, "el amor es lo contrario al miedo", ha añadido. Asimismo, la actriz ha confesado que en alguna ocasión se ha sentido sola, pero no por no estar bien acompañada, sino por tener que llorar en silencio para que su marido no la viese hundida.

Por último, la actriz ha dedicado un ratito a promocionar su libro que se encuentra en lo más alto de la listas del país disputándose el primer puesto con María Dueñas. La colaboradora ha anunciado que ahora se abre el mercado a México, algo que la ha emocionado, ya que uno de sus sueños es que su libro se pueda leer en Latinoamérica y poder ayudar a gente que vive en zonas en las que se vive con miedo a ser asesinados en las calles.