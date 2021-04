Paz Padilla rompe a llorar en 'Got Talent' por una actuación que le recuerda a su marido: "No quería que amaneciera"

Este viernes, Telecinco emitió Got Talent. Ya no queda nada para la final del programa, por lo que las emociones están a flor de piel y el nivel es cada vez más alto. Recientemente se incorporó Paz Padilla, tras ausentarse en las primeras entregas del formato por estar cuidando a su marido al final de su vida.

Sin embargo, y aunque respecto a este tema la cómica siempre ha sido un ejemplo de fortaleza, en el último programa emitido no pudo contener las lágrimas ante una actuación de una chica de 16 años que le recordó a los últimos días del amor de su vida, Antonio Juan Vidal.

Se trató de Elsa Tortonda, que interpretó con su dulce voz Al Alba de Luis Eduardo Aute. En el tema, se escuchan versos como "presiento que tras la noche vendrá la noche más larga, quiero que no me abandones, amor mío, al alba". Desde que comenzó la canción, Padilla se rompió mientras su compañera Edurne la rodeaba con sus brazos.

"No lloro hoy de tristeza. Lloro de amor. He llorado tantas veces así... y las que me quedan. Eso es lo que tiene la música, que te conecta con el amor. Me has ayudado a conectar con mi alma gemela, con el amor de mi vida. Cuando se ama tanto, la emoción que se siente es tan grande, que la única manera con la que puedo sacarlo es llorando", explicó, muy emocionada.

Aludiendo a la letra de la canción, la gaditana continuó: "¿Sabes cuántas noches he llorado porque no quería que amaneciera? No quería que se fuera mi amor. Quiero que todas las personas que vivan un amor como el que he vivido -o estén por conocerlo- hayan vibrado tanto como yo", concluyó.