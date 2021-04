Este viernes, Telecinco emitió una nueva entrega de Got Talent. La cercanía de la final del concurso se nota, de manera inevitable, tanto en el nivel de exigencia de los jueces como en la tensión generalizada. Tanto es así, que a veces surgen roces entre los propios jueces.

Un ejemplo de ello ha ocurrido entre Paz Padilla y Risto Mejide. Ocurrió al valorar la actuación de Helena Pardo, quien a sus 15 años tiene el sueño de dedicarse a los musicales, algo para lo que lleva formándose durante dos años, mientras los que ha estado estudiando canto, baile e interpretación.

Para el programa, la joven había elegido una de las canciones de la película Anastasia. Sin embargo, eso no bastó para convencer a todos los miembros de un jurado que, aunque reconocieron su gran talento, se mostraron muy críticos, en especial Risto Mejide.

Este dijo: “No es cierto que te falte un poco de trabajo, te falta mucho trabajo; no es cierto que hayas afinado bien, también has desafinado esta noche; no es cierto que descontroles en las notas graves, descontrolas en general; y no es cierto que sea fácil triunfar, has elegido una profesión muy dura en la que hay mucha gente muy buena y tienes que trabajarlo, pero el talento lo tienes”.

Poco tardó en replicarle Paz Padilla con una demoledora frase: "Que tu sueño sea tu camino y que nunca te confunda un crítico mediocre, continúa".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Tras la actuación de Florian Sainvent, sobre magia, Risto, declaró la actuación de Florian en las audiciones tuvo más ritmo y que en esta ocasión ha sido algo aburrido. Fue después cuando le lanzó una indirecta a Padilla: “Pero no te preocupes por mi valoración, yo soy de los mediocres, ahora te valorarán los que tienen talento, que hable Paz”. Lejos de indignarse, la presentadora aseguró que compartía la visión de Risto.