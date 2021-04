Ayuso, tras conocer por la prensa la misiva amenazante con dos proyectiles: "Lo que buscan es un minuto de gloria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado darle importancia a la carta dirigida a ella e interceptada por Correos con dos proyectiles en su interior, al considerar que los que hacen este tipo de amenazas "buscan un minuto de gloria".

"Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles la importancia que tienen, que es ninguna", ha aseverado durante una entrevista en 'Cope' en la que ha explicado que ha conocido la detección de la misiva por la prensa. "He estado hablando con Pablo Casado y el equipo del Ministro del Interior me ha intentado localizar", ha añadido la presidenta madrileña, que no ha podido contestar a la llamada porque entraba en ese momento a la entrevista.

Ayuso considera que la motivación de este tipo de envíos los hace la gente que quiere "un minuto de gloria" y ha instado a mantener la calma ante las amenazas. "Ante los violentos que intentan utilizar el terror para ser protagonistas de algo: serenidad y desprecio.

🔴 "Me he enterado por la prensa, antes de entrar en la entrevista. Sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar. Estas cosas hay que afrontarlas con serenidad y dándoles ninguna importancia".



💬 @IdiazAyuso (@ppmadrid), en #ElCascabel27A pic.twitter.com/21G7TquFrz — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) April 27, 2021

"No podemos estar hablando todo el día de lo mismo porque entonces creas un efecto llamada y cualquiera que se aburra en casa puede hacer lo mismo", ha declarado, poniendo como ejemplo los casos que ya ha ilustrado en su cuenta de Twitter, destacando las ocasiones en las que los expresidentes del Gobierno, Mariano Rajoy y José María Aznar sufrieron ataques y apelaron a la "serenidad".

Rajoy fue agredido en plena calle. Pidió serenidad.



Aznar sufrió cuatro atentados. Volaron su coche y al salir, pidió serenidad.



Al violento y al terror no hay que regalarles protagonismo. Hay que apagarles.



Y al pueblo, serenidad.#Leganés pic.twitter.com/XNHXfcgcL6 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 27, 2021

Según ha asegurado "todo esto es provocado por Iglesias", quien asegura que es "una persona que ha fomentado los 'escraches', los puso de moda en este país" y "quiere guillotina para los adversarios". La presidenta madrileña asevera que a él "le conviene" este clima "porque así no hablamos de temas importantes", como "el paro juvenil" y una pandemia que "ha recaído solo en las comunidades autónomas porque el Ministerio de Sanidad es un Ministerio fallido".

Pocos minutos antes, el Gobierno confirmaba a este periódico la recepción de una misiva con dos proyectiles en la sucursal de Correos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), destinadas a Isabel Díaz Ayuso. Los Mossos d'Esquadra ya están investigando las motivaciones y, aunque todavía no han hecho público el contenido exacto del sobre, descartan que haya ninguna relación con las recibidas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el exvicepresidente del Gobierno y cabeza de lista en las elecciones madrileñas, Pablo Iglesias.

El hallazgo de esta carta se ha producido justo en el día en que la candidata del PP a la reelección en las autonómicas madrileñas, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la izquierda de "crispar" el ambiente de la campaña electoral y ha opinado que los responsables políticos deben tratar "con discreción y serenidad" las amenazas que pueden recibir, en lugar de hacer "circos" y aumentar "el efecto llamada".