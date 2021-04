La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado este sábado para sacar pecho de su gestión contra la pandemia ante "los circos" que considera que montan quienes en este momento "fabrican a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante".

En un mitin en Pozuelo de Alarcón, Ayuso ha analizado cómo en el debate electoral del pasado miércoles "todos se podían permitir dar todo lujo de datos falsos porque no van a gobernar", además de que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, ya anticipase que "con este Pablo Iglesias se podría en un momento dado entender".

La candidata a la reelección ha reprochado a la izquierda que "no dejan de mentir con las cifras, con el miedo, que no dejen de dar la espalada a la Comunidad de Madrid" y que "no hayan dejado de maltratar" a esta región "que se supone que aspiran a gobernar".

"No dejan de mentir", ha censurado Ayuso, refiriéndose a quienes hablan de "turismofobia, madrileñofobia, que si somos bombas víricas, que si hacemos 'dumping' fiscal, que si somos una comunidad de ricos…". "Me parece que, ahora mismo, para estar en contra de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no hace falta ser de derechas, hace falta ser sensato", ha resaltado.

Para Ayuso, "lo que está pasando estos días es realmente una confusión completa". "Creo que no tenemos que despistarnos después de los dos años más difíciles que ha vivido Madrid" y cuando "nuestra sociedad está ahora más unida que nunca" y "no podemos descentrarnos", se ha afanado en transmitir durante este mitin.

La presidenta regional opina que Sánchez "ha desaparecido de la campaña" desde el momento en el que le avisó de que "si le iban mal las elecciones tendría que desaparecer de La Moncloa". Ahora, ha enjuiciado que "ha cogido el mensaje y nos manda a los ministros, que no son pocos, a hacer campaña contra la Comunidad de Madrid" y "confundiendo una y otra vez Gobierno y partido".

"Pero nosotros no vamos a estar ahora mismo para estos circos. Tenemos que hablar de lo que sí pasa y no despistarnos con lo que no pasa", ha subrayado Ayuso, para a renglón seguido añadir que "no puede ser que después de dos años de lucha en soledad se fabriquen a última hora problemas inexistentes para tapar lo importante".

Denuncia que "no hay gestión" desde el Gobierno

Ayuso se ha referido que "ahora estamos oyendo cómo hay una nueva cepa, ahora es india, que está poniendo en jaque al sistema sanitario", y se preguntó "dónde está Sánchez". "Es el momento de que el presidente del Gobierno, por una vez, se eche los problemas de España a las espaldas", le exigió.

Y se ha remitido a que "ahora mismo hay otros gobiernos que ya van a exigir PCR para estos viajeros, aunque sean en vuelos con conexiones, porque ahora mismo todo el mundo está cuidando sus fronteras". "Y mientras el Aeropuerto de Madrid-Barajas sigue siendo un coladero, pretenden que la hostelería, que los comerciantes, que la cultura se cierre”, censuró.

Por todo ello, critica que en el Gobierno central "no hay gestión, no hay nadie al frente". "Y ya veréis a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nuevamente indicándole el camino al presidente del Gobierno", ha añadidoAyuso, recriminado a Sánchez que tampoco se eche a las espaldas la economía ni el futuro de España.

"Estos 10 días peleemos, no nos confiemos", ha demandado a los madrileños, asegurando que no ha visto "una encuesta creíble" porque ella no es quién para "hablar en nombre de todos" y "por eso estamos en estas elecciones". "Pido que sigáis disfrutando, que no caigamos en guerras estériles, en problemas que no tocan", ha insistido.

Ayudas a la hostelería y el comercio

Ayuso ha subrayado que "de nada sirve cerrarlo todo y de nada sirve prohibirlo todo y luego decir que te voy a ayudar con una ayuda que parece que la sacan los políticos de los bolsillos cuando sale de los vuestros". Así que, ha asegurado que su proyecto sobre todo quiere defender a la gente trabajadora para fomentar la cultura del emprendimiento y que la gente pueda prosperar.

Y cuando a los madrileños les vaya mal, ha proseguido, que tengan "los mejores servicios públicos para cuidarles". Pero cuando "les vaya bien, que les demos las gracias" por crear empleo y liderar sus propias vidas. "¡Que no nos vuelvan a dividir nunca más!", ha enfatizado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Disfrutar" de unas elecciones que cambiarán España

Además, ha sostenido que el PSOE "nos ha dejado huérfanos en la defensa de la libertad". "El sanchismo nos ha dejado así" al estar convirtiéndose "cada vez más en un proyecto de dirigentes ricos, opulentos, pero sobre todo ostentosos" y que se dirigen a unos ciudadanos que cada vez han perdido más poder adquisitivo.

En este contexto, ha recomendado "disfrutar" de unas elecciones que "cambien el rumbo de España". "Estas elecciones han trascendido a las siglas, han trascendido a Madrid" y Pablo Casado va ser quien "dirija" el país cuando se convoquen elecciones generales, ha vaticinado la candidata del PP, segura de que "van a cambiar mucho las cosas".

A su juicio, los ciudadanos ya están hartos de ver "cómo nos dividen" cuando en Madrid "se es madrileño desde el primer día". "Por eso estas elecciones son fundamentales", ha destacado Ayuso, animando a la gente a "disfrutar de lo que nos hemos dado". "Podéis decir alto y claro que soy libre porque vivo en Madrid", ha proclamado.

Así ha arengado a los votantes en un mitin en el que puso en valor su gestión de la pandemia con un equipo conformado por personas "muy valientes" a los que "España debe mucho". Precisamente, antes que ella, el Consejo de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, le ha agradecido su "coraje y valentía" para "plantar cara en todo momento a este virus".

La vacunación en Madrid

"Tú nos haces llegar donde otros creen que es imposible llegar", le ha dicho a la presidenta su número dos en la candidatura y responsable de la Sanidad en Madrid, defendiendo que en esta comunidad fueron "los primeros en dar voz a lo que estaba ocurriendo con el virus" y también a la hora de tomar medidas para atajarlo.

En cambio, Ruiz Escudero ha denunciado que "el Gobierno de España siempre ha atacado a la Comunidad de Madrid con el único objeto de tapar sus mentiras, su inacción y nefasta gestión" mientras esta región adoptaba "medidas que eran acertadas y estaban basadas en el criterio profesional, la evidencia científica y no en criterios políticos".

Por último, ha censurado que desde el Ejecutivo central "meten la vacunación en campaña, como lo han hecho con todo". "Es algo absolutamente lamentable y nosotros no vamos a entrar en ese juego", ha indicado, pero dejando claro que Madrid dispone de "todos los recursos" y tiene "los dispositivos preparados para poner más de medio millón de vacunas a la semana". "Sólo pedimos vacunas, vacunas y más vacunas", ha concluido.