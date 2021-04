Pepe Álvarez (UGT) expresa su rechazo a las amenazas de muerte a Marlaska, Iglesias y Gámez: "Son acciones fascistas"

Álvarez ha realizado estas declaraciones a los medios en el IX Congreso Nacional de UGT-PV en Valencia, donde ha lamentado que "en nuestro país hay cosas que en pensábamos que nunca oiríamos que estamos escuchando: hace poco un grupo de militares en la reserva hablan de fusilar a la mitad de los españoles, se pintan estatuas, se quitan nombres de calles a honorabilísimas personas en nuestro país.

Ahora, ha continuado, "ya se da un paso más y se amenaza" a estas personas "y hay quien no lo condena, me parece muy fuerte" ha subrayado, ya que recuerda "otros momentos de la historia de nuestro país y que algunas de estas personas estábamos solidariamente con ellas y hoy están haciendo el mismo papel que criticaron y denunciaron. No es tan diferente", ha asegurado.

Álvarez ha defendido que "la sociedad queremos vivir en paz. Somos conscientes que tenemos que convivir, que nos tenemos que entender", ha concluido.

También el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, se ha referido a este asunto en su primer discurso tras ser reelegido en el cargo para lamentar "la crispación política" que se está vivienddo y que "llega al punto de la amenaza, la barbarie y la intimidación violenta", algo que "no podemos permitir a un país que tanto ha sufrido".