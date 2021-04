Astudillo, presidente de los veterinarios andaluces: "Esperemos que los nuevos dueños de mascotas hayan sido responsables"

Andalucía registró el pasado año un incremento de casi el 7% en la tenencia de animales de compañía, coincidiendo con la pandemia del coronavirus, lo que ha supuesto el incremento más elevado contabilizado en el registro oficial de la Junta desde el año 2006. El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (CACV), Fidel Astudillo, habla con 20minutos sobre los beneficios de tener una mascota en tiempos de pandemia y la responsabilidad que ello supone.

¿Ha influido la pandemia en el incremento de animales de compañía?

Es innegable su importante papel de los animales de compañía durante todo este año que llevamos de pandemia, porque suponen en el hogar un gran beneficio para las personas, no solo a nivel mental, sino también emocional y físico. Y en la crisis sanitaria, este vínculo se ha reforzado aún más, estrechándose hasta hacerse casi imprescindible la presencia de una mascota para poder sobrellevar mejor los días en casa frente a la Covid-19.

¿Cómo ayuda una mascota en situaciones tan extremas como el confinamiento severo?

Los animales de compañía siempre serán considerados una parte fundamental de la familia, un pilar que nos aporta grandes beneficios. Además de compañía, cariño y seguridad, los animales en el confinamiento nos ha hecho sentir menos solos, sobre todo a personas que vivían sin compañía en casa. Esto ha revertido en una mejor salud mental, ha reducido nuestros niveles de estrés en situaciones adversas y nos han dado mucho amor, que en momentos difíciles es un plus añadido.

¿Temen que la pandemia haya provocado una compra/adopción irresponsable y eso degenere en un aumento del abandono?

Desde el CACV siempre hemos apoyado la adopción y fomentado la tenencia responsable de animales de compañía. Y, más si cabe, en una situación sanitaria como la que estamos viviendo, hay que hacer hincapié en esto. Si alguien se ha decantado por adoptar un animal de compañía en tiempos de pandemia, tiene que ser consciente de que una mascota es un ser vivo, no un juguete de usar y tirar cuando no interesa, por lo que hay que tener claro el compromiso que se adquiere. Es importante tener tiempo, espacio para alojarlos, dedicación hacia ellos, cumplir las responsabilidades veterinarias, cubrir sus necesidades, como pasearlos y jugar con ellos, y, como no, darles cariño y afecto diariamente. Esperemos que todos aquellos nuevos dueños de mascotas durante el pasado año y lo que llevamos de 2021 hayan sido responsables del nuevo miembro de la familia que adquirían y del largo tiempo que su compañía les regalará de forma desinteresada.

Hay mucha gente que ha dejado de ir al médico por miedo al contagio. ¿Ha habido también un descenso de visitas al veterinario por esta misma razón?

No, por suerte nuestro sector no ha sufrido ‘bajas’ tan significativas. El ritmo normal descendió durante el confinamiento total, aunque siempre mantuvimos los servicios esenciales como profesionales sanitarios indispensables que somos. Los tratamientos en mascotas se realizaron bajo cita previa y siempre respetando las medidas sanitarias, y también se atendieron sin problema las emergencias para asegurar en todo momento la salud y el bienestar de los animales. Un dato curioso fue el registro por el RAIA (Registro Andaluz de Identificación Animal) en la vacunación obligatoria de la rabia, donde sí vimos un pico de aumento considerable tras finalizar los meses de confinamiento domiciliario. Esperemos que esta larga pandemia, además de los graves problemas sanitarios que nos ha ocasionado y, por desgracia, los problemas económicos que está y nos seguirá ocasionando, no se traduzca en un problema para la atención básica veterinaria de nuestros animales de compañía.