La Cadena Ser ha finalizado antes de tiempo el tenso debate electoral de la Comunidad de Madrid ante el anuncio del candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo, y de la candidata de Más Madrid, Mónica García, de que ellos también abandonaban la mesa.

Este plante de la izquierda en bloque, en dos tiempos y en directo en la radio, a Vox ha marcado un punto de inflexión en la campaña del 4-M.

Ha ocurrido después del incidente entre Vox y Podemos, tras una pausa publicitaria posterior a una hora de tenso debate y cuando la moderadora Ángels Barceló daba paso a los candidatos para debatir de impuestos y pactos futuros.

El socialista Ángel Gabilondo expresó su deseo de abandonar en ese momento el debate, en solidaridad con su compañero Pablo Iglesias.

"Me he quedado aquí por respeto a la democracia, y porque pensaba que Iglesias iba a volver", ha asegurado. "No podemos permitir que el odio se imponga. Tenemos que estar con los amenazados. Lo que voy a hacer, y esto es un punto de inflexión en campaña, voy a abandonar este lugar y voy a pedir a la gente que vayan a votar para que ganemos al odio en la urnas".

"¿Va a abandonar usted también?", le ha preguntado la moderadora. Y al contestar Gabilondo que sí, Barceló intentó entrar en una reflexión sobre el incidente con el que se inició el debate.

La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha lamentado la actitud con la que ha acudido al debate Rocío Monasterio, la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por Vox y ha pedido cerrar el programa. García ha anunciado que no volverá a compartir ningún espacio con Vox en campaña.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha pedido a Gabilondo y a García que se quedaran a terminar el debate, por el bien de la democracia. "Yo te pido Ángel y te pido Mónica que no hagáis el juego a la señora Monasterio. Os lo pido por favor, que haya paz, que haya calma", les ha dicho.

Finalmente, la moderadora ha dado por concluido el debate anticipadamente, sin hablar de impuestos, de pactos, ni llegar al minuto de oro. Y lo ha hecho elevando su voz sobre la de Monasterio, que denunciaba "censura" de la Ser.