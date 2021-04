Cómo será la entrevista a Rocío Carrasco en Telecinco: horario, colaboradores y aludidos

Tras años apartada del foco mediático y después de haber roto su silencio con la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rocío Carrasco volverá a sentarse en un plató de televisión esta noche, miércoles 21 de abril, a partir de las 22.00 horas, en Telecinco. Los abonados a Mitele Plus podrán verlo a partir de las 21.30 horas.

Así, todo está ya preparado. Serán Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera los presentadores que estarán al frente de esta entrevista en directo de Sálvame, que comenzará con Blas Cantó, el representante de Eurovisión 2021, cantando una canción de Rocío Jurado, mientras Rociíto se dirige hacia el plató.

¿Quiénes estarán en el plató entrevistando a Rocío Carrasco?

Durante la entrevista en directo, habrá un total de 28 colaboradores, tal y como ha dado a conocer la cadena, los cuales podrán dirigirse directamente a Rocío Carrasco, que no ha puesto ningún tipo de limitación ni veto a la hora de elegir a los periodistas y colaboradores presentes en el plató durante el programa.

Los nombres de los colaboradores no se conocen, aunque Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera estarán conduciendo el programa. También se ha hablado de otras personas que ya han estado presentes durante la emisión de los capítulos o que son rostros asiduos a los programas de Mediaset. Es el caso de María Patiño, Marc Girò, Paloma García Pelayo, Samanta Villar, Antonio Rossi o Ana Bernal-Triviño.

Igualmente, se espera que acudan esta noche al programa aquellos colaboradores de televisión que han sido nombrados directamente durante los episodios de la serie documental por Rocío Carrasco, como es el caso de Lydia Lozano, aludida expresamente por la protagonista.

Además, no se sabe con certeza si Belén Esteban, que ha estado presente en varios programas de Rocío, contar la verdad para seguir viva, estará también esta noche: "Son los que tenían que estar, que la gente no piense que ahora va Rocío y todo el mundo va a estar remando a favor", explicaba la colaboradora en Sálvame.

Uno de los que podrían estar presentes en la entrevista de esta noche y que, además, lo haría como detractor, es Kiko Matamoros, que se ha mostrado siempre como defensor de Antonio David Flores. También podría serlo Beatriz Cortázar.

Para completar las 28 caras que estarán presentes esta noche, se pueden usar otras personalidades televisivas que también están muy ligadas a la historia, como Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio, así como Isabel Rábago y Belén Rodríguez, a los que se podrán sumar José Antonio Avilés, en relación a Rocío Flores.

La opinión de Rocío Flores sobre la entrevista a su madre

Además de ser la nueva colaboradora en El programa de Ana Rosa, Rocío Flores también aparece en el plató de Supervivientes, donde quiso hablar de la entrevista a la que se enfrenta su madre esta noche: "Digo lo mismo que dije el primer día, no tengo miedo a nada. Es libre de decir lo que quiera. Lo que dije el viernes son los sentimientos que tengo", indicó.

"Creo que quedó bastante claro. No quiero que la gente mezcle Supervivientes con otras cosas. Soy colaboradora de Supervivientes. Expresé mis sentimientos el viernes porque estallé y lo quise hacer. Me salió desde dentro y a partir de aquí no tengo que decir nada más", se explicó la nieta de Rocío Jurado.