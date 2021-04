Blas Cantó versionará una canción de Rocío Jurado para abrir la entrevista de Rocío Carrasco en Telecinco

Eurovisión 2021 continúa poniendo banda sonora a la serie documental de Rocío Carrasco, y esta vez será uno de los artistas más solicitados el que cante en directo en la próxima entrega del programa. Nada más ni nada menos que Blas Cantó, el representante de España.

La canción Tout l'Univers del suizo Gjon's Tears es la sintonía de la serie documental y de las promociones, pero en otros programas también se pudo escuchar Voilà, de Barbara Pravi, la representante francesa, y Growing Up Is Getting Old, de la búlgara Victoria George.

Por ello, ya era hora de que fuera Blas Cantó quien recibiera más promoción en su propio país y pisara el plató de Rocío, contar la verdad para seguir viva. De hecho, era algo que la propia Toñi Prieto, directora de entretenimiento de TVE, pedía e hizo un llamamiento para que el artista murciano actuara.

Pero este miércoles, la docu-serie vivirá un momento muy especial y crucial para entender el testimonio de Rocío Carrasco, pues ella misma acudirá en persona para someterse a una entrevista. Y será Blas Cantó quien abra el programa con una actuación en directo también muy especial.

El representante de España en Eurovisión 2021 versionará una canción de Rocío Jurado al inicio de la emisión mientras la entrevistada y los colaboradores entran al plató.

Rocío Carrasco se enfrentará a las preguntas de 28 personas

La entrevista a la que se enfrenta Rociíto no es fácil, pero decidió detener la emisión de los capítulos ahora que queda la mitad y sentarse para aclarar todas las dudas que conciernen a su historia con Antonio David y su relación con sus hijos, especialmente con Rocío Flores y esas llamadas telefónicas que supuestamente no ha contestado.

Así lo han adelantado este martes en Sálvame: "Va a contestar a su hija en el plató". Pero, además, Rocío Carrasco no ha vetado a ningún periodista, al contrario de lo que se dice que hizo su hija para volver de nuevo a la televisión, y además de los colaboradores que pueda haber, habrá más personas presentes que le harán preguntas.

"Va a estar acompañada de 28 personas. Va a someterse a las preguntas de 28 personas: colaboradores, periodistas, representantes de la sociedad civil...", ha revelado César Toral, del equipo de Rocío, contar la verdad para seguir viva, quien también ha confirmado que la protagonista no llevará el traje de chaqueta fucsia que utiliza en todos los episodios.