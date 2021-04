Las consecuencias para Jorge Javier Vázquez por no apoyar a Antonio David tras el documental de Rocío Carrasco

La emisión del documental sobre Rocío Carrasco no solo ha tenido consecuencias para su familia y su entorno. El presentador Jorge Javier Vázquez fue el encargado de conducir el primer programa que emitió los dos primeros episodios de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva. Sin embargo, para la segunda entrega fue sustituido por Carlota Corredera, un cambio que según Mediaset se justificaba en las vacaciones del presentador antes de comenzar con la nueva edición de Supervivientes. Ahora, ya desvinculado del documental, Jorge Javier Vázquez ha contado los ataques que sufrió después de la emisión de ese primer programa por haber defendido a Rocío Carrasco frente a Antonio David Flores.

El presentador de Sálvame o Sábado Deluxe se ha sincerado al respecto en su blog de Lecturas: "He estado fuera dos semanas y durante este tiempo he visto qué exaltados estaban los ánimos por el asunto de Rocío Carrasco", ha reconocido.

Jorge Javier Vázquez ha definido el debate generado en torno a todo lo que la hija de Rocío Jurado cuenta como un "charco" en el que no quiere "broncas". "Mucha gente lo está viviendo como si fuera un GH VIP, tomando partido por uno o por otro de una manera a veces salvaje", ha calificado.

En este punto, el presentador ha denunciado lo que su cercanía a Rocío Carrasco le ha generado: "He recibido miles de mensajes deseándome varios cánceres, muertes dolorosas y males varios. Vaya, qué manera más bonita de apoyar a Antonio David", ha asegurado.

En su opinión, "no toda la vida es un reality aunque a veces lo parezca. Para mí, el testimonio de Rocío Carrasco es incuestionable", ha manifestado Jorge Javier Vázquez.

"De la misma manera que no me atrevería a aconsejar a un cardiólogo sobre una operación a corazón abierto, no entiendo qué conocimientos poseemos para enmendarles la plana a todas las expertas en violencia de género que han dictaminado que Rocío es una víctima", ha defendido.

El presentador ha concluido con un mensaje dirigido a los espectadores: "A ver si empezamos a darnos cuenta de que salir por la tele no nos da licencia para opinar de todo. Cuestionar que Rocío Carrasco no es una víctima no nos hace más sagaces o más atrevidos. Nos hace, simple y llanamente, menos humanos", ha zanjado.