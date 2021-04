Los vinos de Jerez, de los más internacionales del mercado español, están viviendo un auténtico 'milagro', pese a la grave crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus.

El presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, César Saldaña, ha explicado, en una entrevista a 20minutos, que el año 2021 ha arrancado de "una forma muy positiva". En concreto, de enero a marzo, durante el primer trimestre, las exportaciones han subido un 40%. "El año pinta muy bien", augura. Además, las ventas en el el mercado nacional han crecido un 17%, por lo que el crecimiento global es de en torno al 30% en 2021.

Vacunación y llegada de turistas

Y las perspectivas, pronostica Saldaña, pueden ser mejores si el proceso de vacunación permite la llegada de muchos turistas británicos y alemanes a España y si se reactiva una mayor apertura de la hostelería en España.

Control de viajeros en Barajas. Chema Moya / EFE

El 2020, un año malo por el impacto del coronavirus

Pero en este proceso positivo que están viviendo los vinos de Jerez no todo ha sido un camino de rosas. "Evidentemente el impacto de la Covid-19 ha sido muy negativo en general porque nos ha cambiado la vida, los patrones de consumo, los canales a través de los que nuestros productos llegan a los consumidores y ha afectado a todo el sector del vino, pero el de Jerez tiene sus particularidades", asegura César Saldaña.

En general, los vinos que tienen más dependencia de la hostelería han ido peor y los que están más vinculados al consumo en el hogar han ido menos mal, o incluso mejor, indica el presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez.

Una mujer consulta el móvil en un supermercado Freepik

Retroceso de un 8% en 2020, pero esperaban una caída mucho mayor

En el caso de los vinos de Jerez el impacto no fue tan malo como esperaban, ya que la caída total de las ventas en 2020 fue del 8%, pero pensaba que iban a caer un 30%, admite Saldaña. No en vano, sufrieron no solo el cierre de la hostelería durante gran parte del año sino también las cancelaciones de eventos relevantes como las ferias de Andalucía, Cataluña, Extremadura... "Las ferias no son vitales, ya que suponen un 4% de las ventas, pero su impacto es significativo y además son un gran escaparate que no hemos tenido y tampoco lo tendremos este año", asegura.

Enorme éxito en Gran Bretaña

Un cartel del sistema público de salud británico sobre el coronavirus, con el mensaje "Actúa como si lo tuvieses, cualquiera puede transmitirlo", en Londres. NEIL HALL / EFE

Dos tercios de los vinos de Jerez se venden en países extranjeros

Los vinos de Jerez, de los que dos tercios de su producción se venden en países extranjeros, registraron una caída de las exportaciones de solo el 1 por ciento en 2020, el año del coronavirus. Incluso, en países como Gran Bretaña, su principal mercado internacional, registraron una importante subida del 17% en 2020. Sin duda, los lazos históricos de los vinos de Jerez y el Brandy con el Reino Unido tienen mucho que ver en ello.

César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez Cedida

Además, según explica César Saldaña, "se ha ampliado la base social de consumo de vinos de Jerez de los británicos debido a los confinamientos y la mayor vida en el hogar, ya que antes el perfil medio era de mayores de 50 años y ahora se ha rebajado la edad".

En cambio, las exportaciones sí cayeron en países donde el consumo está más vinculado a la hostería, como Japón, donde las ventas de los vinos de Jerez cayeron un 18%.

Hundimiento del enoturismo... y confianza en un fuerte despegue

Bodegas-Catedrales de Jerez Kiko Jimenez

El enoturismo, una de las principales fuentes de ingresos de las bodegas, también han sufrido un hundimiento sin precedentes a raíz de la pandemia de coronavirus pero, al mismo tiempo, permite augurar un fuerte despegue a medida que el proceso de vacunación avance en Europa y el resto del mundo.

La Ruta del Vino de Jerez, con unos 600.000 visitantes, es la más numerosa de España en cuanto a enoturismo

"La Ruta del Vino de Jerez, con unos 600.000 visitantes, es la más numerosa de España en cuanto a enoturismo, y son visitas de pago, por lo que el impacto ha sido considerable", reconoce Saldaña. De ellos, unos 350.000 son turistas extranjeros y 250.000 nacionales. No obstante, el dato positivo para los Vinos de Jerez es que irán recuperando parte de esos ingresos extra.