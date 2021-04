Posteguillo elogia "el compromiso con la cultura" de Tomares y subraya su "magnífica Feria del Libro"

El reconocido autor de novela histórica, uno de los escritores que más venden en España, ha destacado "estar encantado de estar otra vez en el municipio" y ha mostrado "su admiración porque una población como Tomares haya adquirido este compromiso con la cultura y estar sistemáticamente haciendo esta magnífica Feria del Libro", así como su agradecimiento "a las autoridades del Ayuntamiento de Tomares, a la Editorial Planeta y al público, por estar aquí, apostar por la cultura y hablar de literatura en unos tiempos tan complicados como los actuales", según ha informado el Ayuntamiento por medio de una nota.

Durante Seis días, en los que contando con todas las medidas de seguridad anti-Covid, Tomares ha intentado desafiar a la pandemia de coronavirus con una apuesta por una cultura segura, que han convertido a su Feria del Libro en la primera cita literaria de España y en la primera que vuelve tras el coronavirus.

Posteguillo, que lleva 17 años novelando Roma y que en sus en sus libros ha sabido recrear con maestría las distintas etapas de la Roma clásica con personajes como Escipión, Trajano o la asombrosa Julia Domna, ha manifestado que su nueva novela, 'Y Julia retó a los Dioses', completa una bilogía.

"Una obra que surge haciendo un guiño a Robert Graves, que escribe la historia de 'Yo, Claudio' en dos partes, y tras la petición de numerosos lectores fascinados con el personaje de Julia de conocer su final. Por eso, yo siempre he dicho que el Premio Planeta no me lo dieron a mí, sino que se lo dieron a Julia, una mujer que arrastra a todo aquel que se adentre en su historia".

"Y Julia retó a los Dioses es una novela histórica, con gran parte de novela negra y de componentes mitológicos", ha añadido Posteguillo.

"En ella hay sexo, una historia de amor que cruza todas las fronteras, asesinatos en la corte imperial o los propios dioses interactuando con el destino de Julia. Una obra en la que, como siempre, he usado mucha documentación, fuentes primarias, he viajado a los lugares del Imperio a los que Julia viajó para intentar describir exactamente cómo ella los vio, he investigado las monedas de la época, e incluso he incluido personajes históricos cómo el médico Galeno, que da para otra novela", ha proseguido explicando el autor.

Posteguillo ha explicado que "para resolver el problema narrativo, anticlímax, que surge cuando se llega al final de la vida de un personaje con el que los lectores se han identificado, busco estrategias para que haya alguna fórmula de justicia poética que nos deje mejor sabor de boca, no me gusta que los lectores terminen una novela mía de forma incomoda. Así que ¿cómo conseguir que Julia pueda acompañarnos hasta el final de la novela? Siendo congruente con lo que ellos pensaban, que cuando fallecían iban al reino de los muertos. Por ello, el último viaje de Julia será más allá de la muerte, porque Julia no piensa detenerse hasta llegar al Olimpo", ha concluido.

CARE SANTOS: LA LITERATURA, TERRITORIO DE PRIVILEGIADOS

La Premio Nadal 2017, Care Santos, con 'Media Vida', uno de los galardones más prestigiosos de la literatura en español, que ya estuvo en la Feria de Tomares de 2017 para presentar su premiado libro, ha vuelto al municipio tomareño, "con la familia de Tomares", para presentar su nueva novela, 'Seguiré tus pasos' (Destino), "un thriller de los que dejan al lector sin aliento", como así lo ha presentado Cristóbal Cervantes.

La escritora barcelonesa con orígenes andaluces, cuya obra ha sido traducida a más de veinte idiomas, y está considerada como la autora más prolífica de su generación con una cincuentena de libros publicados y una notable trayectoria en narrativa infantil y juvenil, ha empezado "agradeciendo al Ayuntamiento de Tomares por el atrevimiento y la valentía de echar para adelante la Feria del Libro. Hay una necesidad imperiosa de normalidad cultural, vamos reivindicando que la cultura es segura, pero necesitamos gente que lo demuestre como así lo hace esta Feria del Libro. Queremos volver a vivir la vida, volver a salir, a compartir y a celebrar los libros, gracias por estar aquí".

La escritora, que conjuga géneros tan diversos como el cuento infantil con la literatura de terror, y que también se ha adentrado en la novela negra, ha destacado que "la Literatura es un territorio que te permite soñar, soñar con los lugares donde no podremos estar nunca, ser lo que no podremos ser, llegar donde no podremos llegar, y ser libres. Es un territorio de privilegiados, los que leemos somos unos privilegiados, porque tenemos esa enorme suerte de tener vidas extras. La literatura es una vida extra una detrás de otra, cada libro es una vida más".

MANUEL JABOIS

Última jornada de feria, que también ha contado con uno de los escritores más populares de su generación y una de las voces más reconocidas del periodismo en nuestro país, Manuel Jabois que ha presentado su segunda novela 'Miss Marte' (Editorial Alfaguara), en la que ha dado un salto al thriller, uno de los mejores libros de 2021 según Esquire.

Citando a Sabina, Jabois ha dicho que "le gusta ir por la vida con la boina puesta", asombrándose de todo. La mejor forma de escribir es con alegría y asombro, pues narrar las cosas así, es algo que se contagia".

La 12ª Feria del Libro de Tomares, que ha contado también con sesenta autores más que han firmado sus libros en el recinto, ha concluido con la entrega de premios a los ganadores del concurso escolar de relatos y la proyección en el Auditorio Municipal de otras dos películas de cine negro, 'El jardinero fiel' y 'El topo', en homenaje a John Le Carré.