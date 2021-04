Plus Ultra niega tener el monopolio de la ruta a Venezuela en pandemia

PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS

La aerolínea española Plus Ultra Líneas Aéreas ha negado que esté operando en forma de monopolio la ruta a Caracas durante la pandemia y ha explicado que, desde que se cerró el espacio aéreo en marzo de 2020, Iberia ha realizado al menos tres vuelos y Air Europa cinco, fundamentalmente en verano y navidades.

En lo que respecta a 2021, en enero volaron a Caracas Iberia y Plus Ultra con un vuelo cada una y en febrero Air Europa ha sido la única compañía que operó vuelos en exclusiva a Venezuela, mientras que en marzo Plus Ultra fue la única que operó un vuelo y en abril lo tiene programado Iberia para el día 24, según los datos que aporta en un comunicado.

Además, Iberia tiene también programados vuelos a Caracas para el 1 y el 8 de mayo y Air Europa también tiene un vuelo el 13 de mayo, señala Plus Ultra, tras recordar que los billetes de todos estos vuelos están a la venta en sus respectivas páginas web y en algunas de las mayores agencias de viajes por internet.

La compañía destaca también que, si desapareciese, sí que podría producirse un monopolio en la ruta a Caracas que podría durar durante años y miles de vuelos, ya que cuando finalice la integración de Air Europa en Iberia la única alternativa al operador dominante que tendrán los ciudadanos para conseguir vuelos a precios competitivos desde España hacia Caracas será ella.

Tras reiterar que no tiene "nada que ver con la batalla política" en la que está inmersa, Plus Ultra denuncia que esta "campaña de claro índole ideológico y partidista está dañando la reputación y honorabilidad de la compañía y está poniendo en peligro el sustento de las más de 350 familias españolas que dependen directamente de Plus Ultra y de los más de 2.500 puestos indirectos que genera".