El Gobierno estudia prohibir fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería, aunque exista una distancia de 1,5 metros entre personas de unas mesas y otras. Esta es una de las opciones que el departamento de Carolina Darias baraja, en respuesta a las quejas de los no fumadores y a la evidencia que indica que la exhalación de humo puede ser un factor de contagio. Sin embargo, no se prevé que la decisión se tome este jueves.

Según apuntan fuentes del Gobierno, los técnicos de Sanidad todavía están recabando informes para armar una propuesta que modifique lo que dice hoy la ley, dado que actualmente se puede fumar en las terrazas siempre que sea en un lugar apartado y a una distancia mínima de 1,5 metros del resto de personas.

En todo caso, lo directores generales de Sanidad del Ministerio y de las comunidades no tienen previsto abordar este jueves todavía esta cuestión -y, por tanto, no se espera una decisión- en la reunión de la Comisión de Salud Pública. En esa cita sí se evaluará la posibilidad de establecer excepciones a esta distancia de seguridad en algunos eventos.

Esta cuestión se ha planteado en los últimos días en Sevilla, por ejemplo, donde el empresario que gestiona la plaza de toros de La Maestranza se niega a poner en marcha la temporada de corridas de 2021 si no le permiten un aforo superior al 50%, porque de otra manera no le salen las cuentas. Su propuesta es ampliar el aforo, lo que supondría no cumplir con la distancia obligada de 1,5 metros entre unos espectadores y otros.