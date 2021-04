'Todo es mentira' reúne al "futuro de la política" para su debate electoral: "No se puede criminalizar a los jóvenes"

Tal y como anunció Risto Mejide este martes, Todo es mentira ha vivido El debate de los idealistas, un debate electoral con "el futuro de la política", los rostros más jóvenes de los diferentes partidos.

Javier Guardiola (PSOE), Noelia Núñez (PP), Joaquín Patilla (Cs), Lilith Verstrynge (Podemos) y Eduardo Rubiño (Más Madrid) han acudido este miércoles al programa de Cuatro para discutir los temas más candentes de la actualidad política de cara a las elecciones en la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo. Vox es el único partido que declinó la invitación a este debate.

Presentado a modo de competición deportiva, los diputados han ido llegando uno a uno bajo los comentarios de Miguel Lago y Antonio Castelo hasta llegar a los atriles.

El debate, moderado por Risto Mejide, ha contado con preguntas de expertos y declaraciones pasadas de los principales candidatos a las elecciones para que los jóvenes políticos opinaran.

Entre otras cosas, han hablado de la gestión de la pandemia, impuestos, la jornada laboral de 4 días que plantea Más Madrid, las ayudas a la hostelería, la sanidad pública o los autónomos.

¿Cómo valoran nuestros jóvenes políticos la gestión de la pandemia?



Eduardo Rubiño y Joaquín Patilla nos dan su punto de vista

También han tratado el tema de las fiestas ilegales en plena Covid. "Basta ya de culpabilizar a los jóvenes de estas situaciones, y si hay una causa fundamental de que esto esté pasando también es la falta de PCR negativas", ha comentado el candidato de Ciudadanos.

¿Cuál es la causa de que haya tantas fiestas ilegales?



Noelia Núñez: "no hay que criminalizar ni a jóvenes ni a turistas"



Lilith Vestrynge: "hay que reforzar la sanidad pública y ocuparnos de la salud mental"

"La causa es un Gobierno que defiende el orden y la ley por encima de todo, pero cuando llega el momento decide no hacerlo. Decide ir en contra de la ley. Somos primeros en cosas de las que no deberíamos estar nada orgullosos", ha opinado Lilith Verstrynge, de Podemos.

"No ha sido un año fácil, y en la sociedad no es bueno señalar quién ha estado o quién no. Es más, hay mucha gente joven que ha sido voluntaria que ha trabajado y ha dado la cara. Por eso, si pensamos en las causas, sobre todo son los mensajes irresponsables de un Gobierno como es el de la Comunidad de Madrid", ha dicho el político del PSOE.

"No se puede criminalizar a los jóvenes, pero tampoco a los turistas", ha apostillado Noelia Núñez, del PP.