Bigote Arrocet sigue los pasos de Miguel Bosé con respecto a la Covid: "​No me pongo la vacuna, prefiero morirme"

Este miércoles, Sálvame ha mostrado una conversación telefónica con Bigote Arrocet en la que el cómico chileno ha mostrado su desacuerdo con la vacuna de la Covid.

Tal y como ha comentado el programa, la grabación correspondía a una llamada de teléfono del programa con él, pero, al terminar de hablar, al ex de María Teresa Campos se le ha olvidado colgar y ha empezado a hablar del coronavirus.

"Empiezan a 'huevear' con que hay que vacunarse ya", se le oye decir. "Me hablan de una vacuna y no me la pongo ni cagando. Yo prefiero morirme", añade el humorista.

"No quiero saber nada con vacunas de ningún tipo. ¡Ni una!", continúa la grabación. Los colaboradores han criticado sus palabras, lo han tachado de "negacionista" y han asegurado que tenían algunas sorprendentes declaraciones más que emitirían después.