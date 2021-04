Después de una intensa primera entrega, Lo de Évole volverá el próximo domingo con la segunda parte de la entrevista de Jordi Évole a Miguel Bosé. En ella, el artista hablará precisamente de eso, de ese Bosé artista que, a su vez, es a la persona que más detesta Miguel.

"Bosé es un demente, un loco, un pirado", relata el cantante de Amante Bandido.

Además, profundiza en su faceta más negacionista del coronavirus, asegurando que nunca se ha echado gel hidroalcohólico, no se ha hecho ninguna PCR este año y que, si viniera algún familiar a visitarlo, le abrazaría y le besaría.

"La verdad no se sabe, no se ha querido sabe, porque hay un plan urdido para que no se sepa", dice sobre la pandemia. "Van a caer todos, uno detrás de otro. Políticos, médicos, farmacéuticos. Estoy muy bien informado. El que no estás bien informado es tu cuñado, que no sabe con quién trabaja, que es con Bill Gates", le espeta a Évole.

"Bosé es un demente, un loco, un pirado"

Según Bosé, no se siente en la posesión de la verdad, es que es "la verdad". "Soy negacionista, que es una postura que llevo con la cabeza bien alta".