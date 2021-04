Cs pide a Page que se disculpe "por jugar" con la vacunación de mayores de 80: "Que no se venga tan arriba con anuncios"

"Le pedimos que no se venga tan arriba cuando haga anuncios, que está buscando siempre un titular", ha criticado Muñoz en una rueda de prensa, donde ha solicitado al responsable autonómico que, con un tema "tan sensible como este, no haga publicidad" y si no se cumple lo que anuncia salga después a reconocer que no se ha cumplido.

En Cs entienden que está "habiendo mucha problemática con el suministro de vacunas", que ni siquiera puede atribuirse a los gobiernos de las comunidades autónomas porque depende de un contrato centralizado de la Unión Europea, pero ha añadido que, aunque comprensivos, lo que no van a aceptar es "que se intente hacer propaganda política", en este caso con los mayores de 80 años.

Un colectivo al que se le dijo que se le iba a vacunar y "hoy no van a estar vacunadas todas las personas mayores de 80 años" de la región "ni con las dos dosis". "No sabemos si es que se vino arriba, o por la emoción, o porque alguien le dijo que eso era posible", ha destacado Muñoz, quien ha reclamado que cuando salga ante los medios el presidente autonómico "pida disculpas".